Top.Mail.Ru
Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS) - фото 4
Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625154
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS)
2 470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
20х15х9
Вес, г.
700

Описание товара Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS)

Блок питания Aerocool KCAS 400W PLUS [KCAS-400 PLUS] относится к форм-фактору ATX и имеет полную выходную мощностью 400. Его можно приобрести в качестве стабильного в работе и энергоэффективного (сертификат 80Plus Bronze) источника питания для системного блока домашнего или офисного ПК. Для подключения всех необходимых в системном блоке компонентов он предлагает основной разъем питания 20+4 pin, кабели с разъемами 1x 4+4 pin CPU, 6 SATA и 2x 6+2 pin PCI-E. Неотсоединяемые кабели питания БП Aerocool KCAS 400W PLUS [KCAS-400 PLUS] снабжены черной тканевой оплеткой, которая обеспечивает эстетическую и защитную функции. Задачу отвода тепла от работающего блока питания выполняет активная воздушная система охлаждения. Она включает один 120-миллиметровый вентилятор, который создает внутри черного металлического корпуса БП поток воздуха. Штатный кулер отличается малой шумностью работы.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Описание
Блок питания Aerocool KCAS 400W PLUS [KCAS-400 PLUS] относится к форм-фактору ATX и имеет полную выходную мощностью 400. Его можно приобрести в качестве стабильного в работе и энергоэффективного (сертификат 80Plus Bronze) источника питания для системного блока домашнего или офисного ПК. Для подключения всех необходимых в системном блоке компонентов он предлагает основной разъем питания 20+4 pin, кабели с разъемами 1x 4+4 pin CPU, 6 SATA и 2x 6+2 pin PCI-E. Неотсоединяемые кабели питания БП Aerocool KCAS 400W PLUS [KCAS-400 PLUS] снабжены черной тканевой оплеткой, которая обеспечивает эстетическую и защитную функции. Задачу отвода тепла от работающего блока питания выполняет активная воздушная система охлаждения. Она включает один 120-миллиметровый вентилятор, который создает внутри черного металлического корпуса БП поток воздуха. Штатный кулер отличается малой шумностью работы.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS) - по цене 2470 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...