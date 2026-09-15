Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS)
Блок питания Aerocool KCAS 400W PLUS [KCAS-400 PLUS] относится к форм-фактору ATX и имеет полную выходную мощностью 400. Его можно приобрести в качестве стабильного в работе и энергоэффективного (сертификат 80Plus Bronze) источника питания для системного блока домашнего или офисного ПК. Для подключения всех необходимых в системном блоке компонентов он предлагает основной разъем питания 20+4 pin, кабели с разъемами 1x 4+4 pin CPU, 6 SATA и 2x 6+2 pin PCI-E. Неотсоединяемые кабели питания БП Aerocool KCAS 400W PLUS [KCAS-400 PLUS] снабжены черной тканевой оплеткой, которая обеспечивает эстетическую и защитную функции. Задачу отвода тепла от работающего блока питания выполняет активная воздушная система охлаждения. Она включает один 120-миллиметровый вентилятор, который создает внутри черного металлического корпуса БП поток воздуха. Штатный кулер отличается малой шумностью работы.
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Теги товара: Немодульный
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
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