Блок питания Powerman 600W PM-600ATX-F-BL (6128219) Black
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Характеристики
Описание товара Блок питания Powerman 600W PM-600ATX-F-BL (6128219) Black
400-ваттный блок питания Aerocool ECO 400W представляет из себя надежное устройство, призванное решить задачу комплектации источником питания компьютера начального или среднего уровня. Модель соответствует форм-фактору ATX и имеет типовые габаритные размеры: 140x150x86 мм. Блок питания совместим с подавляющим большинством эксплуатируемых и выпускающихся в настоящее время корпусов. Блок питания Aerocool ECO 400W характеризуется мощностью по 12-вольтовой линии, равной 324. Разработчиками устройства предусмотрена возможность его функционирования в диапазоне входного напряжения от 200 до 240 В. Нужный уровень эффективности охлаждения блока питания с легкостью обеспечивается 120-миллиметровым вентилятором. Важной особенностью блока питания является наличие активного корректора коэффициента мощности. Используется популярный основной разъем питания (20+4)-pin. Длина основного кабеля питания составляет 40 см. Этому же показателю соответствует и длина кабеля питания процессора. В комплект поставки источника питания входят крепежные винты, сетевой кабель питания и документация.
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Теги товара: 400W, ATX, Немодульный
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 400W, ATX, Немодульный
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