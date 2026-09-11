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Блок питания Exegate 750NPX ATX 750W 12cm fan + кабель (EX292180RUS-PC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Exegate 750NPX ATX 750W 12cm fan + кабель (EX292180RUS-PC)

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Блок питания Exegate 750NPX ATX 750W 12cm fan + кабель (EX292180RUS-PC) - фото 1
Блок питания Exegate 750NPX ATX 750W 12cm fan + кабель (EX292180RUS-PC) - фото 2
Блок питания Exegate 750NPX ATX 750W 12cm fan + кабель (EX292180RUS-PC) - фото 3
Блок питания Exegate 750NPX ATX 750W 12cm fan + кабель (EX292180RUS-PC) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Exegate 750NPX ATX 750W 12cm fan + кабель (EX292180RUS-PC) - фото 1
  • Блок питания Exegate 750NPX ATX 750W 12cm fan + кабель (EX292180RUS-PC) - фото 2
  • Блок питания Exegate 750NPX ATX 750W 12cm fan + кабель (EX292180RUS-PC) - фото 3
  • Блок питания Exegate 750NPX ATX 750W 12cm fan + кабель (EX292180RUS-PC) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576407
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.7

Описание товара Блок питания Exegate 750NPX ATX 750W 12cm fan + кабель (EX292180RUS-PC)

Серверный БП ExeGate F300S представляет собой производительное решение для обеспечения бесперебойной работы различного оборудования. Данная модель обладает мощностью 300 Вт, что обеспечивает широкие возможности для подключения. БП ExeGate F250S выполнен в прочном металлическом корпусе формата Flex ATX, благодаря чему может легко монтироваться в оборудование. Кроме того, за счет продуманной кабельной разводки и ее большой длины данная модель также отличается удобством подключения.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Exegate 750NPX ATX 750W 12cm fan + кабель (EX292180RUS-PC)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Описание
Серверный БП ExeGate F300S представляет собой производительное решение для обеспечения бесперебойной работы различного оборудования. Данная модель обладает мощностью 300 Вт, что обеспечивает широкие возможности для подключения. БП ExeGate F250S выполнен в прочном металлическом корпусе формата Flex ATX, благодаря чему может легко монтироваться в оборудование. Кроме того, за счет продуманной кабельной разводки и ее большой длины данная модель также отличается удобством подключения.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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