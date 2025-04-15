Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 150142
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х11
Вес, г.
950
Описание товара Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W
Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W
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Теги товара: Немодульный
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо.Брала для мужа.Он доволен,все подошло и работает четко.
Достоинства:
Комментарий:
корпус не самый крепкий, но вроде ничего не дребезжит, нет разъёма для питания видеокарт
Достоинства:
Комментарий:
удобно что с тумблером отключения питания, плоский чёрный кабель
Достоинства:
Комментарий:
товар устраивает, используется для питания акустики)
Достоинства:
Комментарий:
прислали то что надо. молодцы.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл целый, работает хорошо. товаром доволен
Достоинства:
Комментарий:
товар подошёл, спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Исправен, можно брать. Качественный товар за умеренную цену. Посмотрим сколько проработает.
Достоинства:
Комментарий:
Все подошло и работает. Посмотрим, что будет дальше
Достоинства:
Комментарий:
цена и качество сопоставимы
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий. Быстрая доставка. Только с получением заказа были проблемы, просили сообщить смс код. Телефон находился дома, пришлось два раза ходить
Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо.Брала для мужа.Он доволен,все подошло и работает четко.
Достоинства:
Комментарий:
корпус не самый крепкий, но вроде ничего не дребезжит, нет разъёма для питания видеокарт
Достоинства:
Комментарий:
удобно что с тумблером отключения питания, плоский чёрный кабель
Достоинства:
Комментарий:
товар устраивает, используется для питания акустики)
Достоинства:
Комментарий:
прислали то что надо. молодцы.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл целый, работает хорошо. товаром доволен
Достоинства:
Комментарий:
товар подошёл, спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Исправен, можно брать. Качественный товар за умеренную цену. Посмотрим сколько проработает.
Достоинства:
Комментарий:
Все подошло и работает. Посмотрим, что будет дальше
Достоинства:
Комментарий:
цена и качество сопоставимы
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий. Быстрая доставка. Только с получением заказа были проблемы, просили сообщить смс код. Телефон находился дома, пришлось два раза ходить