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Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W

11 Отзывы
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Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W - фото 1
Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W - фото 2
Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W - фото 3
Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W - фото 1
  • Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W - фото 2
  • Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W - фото 3
  • Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 150142
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х11
Вес, г.
950

Описание товара Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W

Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W

Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Елена ю.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо.Брала для мужа.Он доволен,все подошло и работает четко.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
корпус не самый крепкий, но вроде ничего не дребезжит, нет разъёма для питания видеокарт
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Павел

Достоинства:


Комментарий:
удобно что с тумблером отключения питания, плоский чёрный кабель
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
товар устраивает, используется для питания акустики)
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
прислали то что надо. молодцы.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл целый, работает хорошо. товаром доволен
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Вера С.

Достоинства:


Комментарий:
товар подошёл, спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Исправен, можно брать. Качественный товар за умеренную цену. Посмотрим сколько проработает.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Все подошло и работает. Посмотрим, что будет дальше
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Николай В.

Достоинства:


Комментарий:
цена и качество сопоставимы
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Александра А.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий. Быстрая доставка. Только с получением заказа были проблемы, просили сообщить смс код. Телефон находился дома, пришлось два раза ходить



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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Елена ю.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо.Брала для мужа.Он доволен,все подошло и работает четко.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
корпус не самый крепкий, но вроде ничего не дребезжит, нет разъёма для питания видеокарт
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Павел

Достоинства:


Комментарий:
удобно что с тумблером отключения питания, плоский чёрный кабель
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
товар устраивает, используется для питания акустики)
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
прислали то что надо. молодцы.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл целый, работает хорошо. товаром доволен
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Вера С.

Достоинства:


Комментарий:
товар подошёл, спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Исправен, можно брать. Качественный товар за умеренную цену. Посмотрим сколько проработает.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Все подошло и работает. Посмотрим, что будет дальше
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Николай В.

Достоинства:


Комментарий:
цена и качество сопоставимы
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Александра А.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий. Быстрая доставка. Только с получением заказа были проблемы, просили сообщить смс код. Телефон находился дома, пришлось два раза ходить


Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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