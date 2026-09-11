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Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST)

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Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST) - фото 1
Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST) - фото 2
Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST) - фото 3
Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST) - фото 4
Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST) - фото 5
Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST) - фото 6
Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST) - фото 7
Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания
  • Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST) - фото 1
  • Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST) - фото 2
  • Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST) - фото 3
  • Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST) - фото 4
  • Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST) - фото 5
  • Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST) - фото 6
  • Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST) - фото 7
  • Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
9 150 руб.  9 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 532909
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блоки питания
Размеры в упаковке, см
50х39х28
Вес, кг.
20.7

Описание товара Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST)

Блок питания Deepcool DQ ST 750W [DQ750ST] выполнен из черного качественного металла, его величина стандартна и способна поместиться в любой компьютер. Deepcool DQ ST 750W может стать сердцем для компьютера – как для рабочей лошадки, так и для игрового мустанга. Сертификация по эффектинвости потребления энергии 80 PLUS Gold, которую прошел этот блок питания, показывает замечательные характеристики КПД, то есть соотношение потребляемой энергии ее производственным мощностям. Активное охлаждение осуществляется посредством мощного вентилятора, который работает бесшумно, что необычно для бп такой мощности. Конструкция кулера разработана таким образом, чтобы при премиальном отведении тепла обеспечивать низкий уровень шума, практически незаметный для человеческого слуха.

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блоки питания
Описание
Блок питания Deepcool DQ ST 750W [DQ750ST] выполнен из черного качественного металла, его величина стандартна и способна поместиться в любой компьютер. Deepcool DQ ST 750W может стать сердцем для компьютера – как для рабочей лошадки, так и для игрового мустанга. Сертификация по эффектинвости потребления энергии 80 PLUS Gold, которую прошел этот блок питания, показывает замечательные характеристики КПД, то есть соотношение потребляемой энергии ее производственным мощностям. Активное охлаждение осуществляется посредством мощного вентилятора, который работает бесшумно, что необычно для бп такой мощности. Конструкция кулера разработана таким образом, чтобы при премиальном отведении тепла обеспечивать низкий уровень шума, практически незаметный для человеческого слуха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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