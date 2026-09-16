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Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739127
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Описание товара Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE
Блок питания Gigabyte мощностью 750 Вт идеально справится даже с продвинутыми игровыми или рабочими системами. Его форм-фактор ATX позволит легко вписать устройство в большинство современных корпусов ПК. Сертификат энергоэффективности 80 PLUS Gold гарантирует стабильную работу и экономичное энергопотребление.
Благодаря четырём разъёмам 6+2 pin питание видеокарты, этот блок готов к поддержке самых мощных графических решений, а двойные разъёмы питания процессора (2 x 4+4 pin) подойдут для производительных CPU. Восемь разъёмов SATA обеспечивают подключение большого количества накопителей и периферии — отличный вариант для тех, кто ценит вместимость системы.
Активная система охлаждения с 120-миллиметровым вентилятором эффективно отводит тепло, при этом оставаясь компактным и малошумным помощником для вашего ПК. Gigabyte — выбор для тех, кто не готов идти на компромиссы между мощностью, надёжностью и функциональностью.
Блок питания Gigabyte мощностью 750 Вт идеально справится даже с продвинутыми игровыми или рабочими системами. Его форм-фактор ATX позволит легко вписать устройство в большинство современных корпусов ПК. Сертификат энергоэффективности 80 PLUS Gold гарантирует стабильную работу и экономичное энергопотребление.
Благодаря четырём разъёмам 6+2 pin питание видеокарты, этот блок готов к поддержке самых мощных графических решений, а двойные разъёмы питания процессора (2 x 4+4 pin) подойдут для производительных CPU. Восемь разъёмов SATA обеспечивают подключение большого количества накопителей и периферии — отличный вариант для тех, кто ценит вместимость системы.
Активная система охлаждения с 120-миллиметровым вентилятором эффективно отводит тепло, при этом оставаясь компактным и малошумным помощником для вашего ПК. Gigabyte — выбор для тех, кто не готов идти на компромиссы между мощностью, надёжностью и функциональностью.
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