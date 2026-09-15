Блок питания Procase GA2600
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
2U
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Gold
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 240 руб.
В наличии
Код товара: 502270
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 240 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
2U
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Gold
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, кг.
2.29
Описание товара Блок питания Procase GA2600
Блок питания Procase GA2600
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Теги товара: Gold, Немодульный, 600W
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
2U
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Gold
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания Procase GA2600
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Gold, Немодульный, 600W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Gold, Немодульный, 600W
Купить Блок питания Procase GA2600 - по цене 14240 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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