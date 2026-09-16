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Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739126
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Описание товара Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 V2 GIGABYTE
Блок питания GIGABYTE UD1000GM PG5 [GP-UD1000GM PG5] характеризуется повышенной производительностью и долговечностью. Модель изготовлена из качественных и долговечных материалов и соответствует сертификации 80+ Gold, поэтому энергоэффективность достигает оптимальных показателей. Устройство рассчитано на общую мощность 1000 Вт, что подходит для производительных компьютерных систем.
Блок питания GIGABYTE UD1000GM PG5 [GP-UD1000GM PG5] оснащен 120-миллиметровым вентилятором, который работает в автоматическом режиме и своевременно отводит тепло. Гидравлический подшипник обеспечивает бесшумное вращение и долгий срок службы. Полностью модульный блок в компактном форм-факторе ATX позволяет разместить приспособление в любом месте. Провода имеют защитную оплетку и оптимальную длину.
Блок питания GIGABYTE UD1000GM PG5 [GP-UD1000GM PG5] характеризуется повышенной производительностью и долговечностью. Модель изготовлена из качественных и долговечных материалов и соответствует сертификации 80+ Gold, поэтому энергоэффективность достигает оптимальных показателей. Устройство рассчитано на общую мощность 1000 Вт, что подходит для производительных компьютерных систем.
Блок питания GIGABYTE UD1000GM PG5 [GP-UD1000GM PG5] оснащен 120-миллиметровым вентилятором, который работает в автоматическом режиме и своевременно отводит тепло. Гидравлический подшипник обеспечивает бесшумное вращение и долгий срок службы. Полностью модульный блок в компактном форм-факторе ATX позволяет разместить приспособление в любом месте. Провода имеют защитную оплетку и оптимальную длину.
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