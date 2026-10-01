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Блок питания Thermaltake Toughpower GF 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Thermaltake Toughpower GF 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-H)

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Блок питания Thermaltake Toughpower GF 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-H) - фото 1
Блок питания Thermaltake Toughpower GF 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-H) - фото 2
Блок питания Thermaltake Toughpower GF 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-H) - фото 3
Блок питания Thermaltake Toughpower GF 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-H) - фото 4
Блок питания Thermaltake Toughpower GF 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-H) - фото 5
Блок питания Thermaltake Toughpower GF 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-H) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-H) - фото 1
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-H) - фото 2
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-H) - фото 3
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-H) - фото 4
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-H) - фото 5
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-H) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632344
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания Thermaltake Toughpower GF 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-H)

Блок питания FSP FSP700-90MPB 700W, PS2 представляет собой блок питания ПК в форм-факторе PS2 максимальная выходная мощность которого составляет 700 Вт, а КПД составляет 82 %. Устройство сертифицировано по медицинской безопасности и сертифицировано по медицинскому стандарту EMC и предназначено для медицинских применений. Сертификат медицинской безопасности IEC 60601-1 Вход полного диапазона 90–264 В переменного тока Активная цепь PFC Высокая эффективность соответствует стандарту 80 PLUS BRONZE Защита от перенапряжения/перегрузки по току/короткого замыкания

Отзывы о товаре Блок питания Thermaltake Toughpower GF 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-H)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Описание
Блок питания FSP FSP700-90MPB 700W, PS2 представляет собой блок питания ПК в форм-факторе PS2 максимальная выходная мощность которого составляет 700 Вт, а КПД составляет 82 %. Устройство сертифицировано по медицинской безопасности и сертифицировано по медицинскому стандарту EMC и предназначено для медицинских применений. Сертификат медицинской безопасности IEC 60601-1 Вход полного диапазона 90–264 В переменного тока Активная цепь PFC Высокая эффективность соответствует стандарту 80 PLUS BRONZE Защита от перенапряжения/перегрузки по току/короткого замыкания
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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