Top.Mail.Ru
Блок питания Thermaltake ATX 1000W Toughpower GF3 (PS-TPD-1000FNFAGE-4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Thermaltake ATX 1000W Toughpower GF3 (PS-TPD-1000FNFAGE-4)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания Thermaltake ATX 1000W Toughpower GF3 (PS-TPD-1000FNFAGE-4) - фото 1
Блок питания Thermaltake ATX 1000W Toughpower GF3 (PS-TPD-1000FNFAGE-4) - фото 2
Блок питания Thermaltake ATX 1000W Toughpower GF3 (PS-TPD-1000FNFAGE-4) - фото 3
Блок питания Thermaltake ATX 1000W Toughpower GF3 (PS-TPD-1000FNFAGE-4) - фото 4
Блок питания Thermaltake ATX 1000W Toughpower GF3 (PS-TPD-1000FNFAGE-4) - фото 5
Блок питания Thermaltake ATX 1000W Toughpower GF3 (PS-TPD-1000FNFAGE-4) - фото 6
Блок питания Thermaltake ATX 1000W Toughpower GF3 (PS-TPD-1000FNFAGE-4) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
350
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
  • Блок питания Thermaltake ATX 1000W Toughpower GF3 (PS-TPD-1000FNFAGE-4) - фото 1
  • Блок питания Thermaltake ATX 1000W Toughpower GF3 (PS-TPD-1000FNFAGE-4) - фото 2
  • Блок питания Thermaltake ATX 1000W Toughpower GF3 (PS-TPD-1000FNFAGE-4) - фото 3
  • Блок питания Thermaltake ATX 1000W Toughpower GF3 (PS-TPD-1000FNFAGE-4) - фото 4
  • Блок питания Thermaltake ATX 1000W Toughpower GF3 (PS-TPD-1000FNFAGE-4) - фото 5
  • Блок питания Thermaltake ATX 1000W Toughpower GF3 (PS-TPD-1000FNFAGE-4) - фото 6
  • Блок питания Thermaltake ATX 1000W Toughpower GF3 (PS-TPD-1000FNFAGE-4) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602970
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
350
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Размеры в упаковке, см
32х23х16
Вес, кг.
7.92

Описание товара Блок питания Thermaltake ATX 1000W Toughpower GF3 (PS-TPD-1000FNFAGE-4)

Форм-фактор: ATX. Защита от перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания. PFC нет. Стандарт ATX12V 2.2. Соответствие стандартам: CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC.



Теги товара: ATX, Gold

Отзывы о товаре Блок питания Thermaltake ATX 1000W Toughpower GF3 (PS-TPD-1000FNFAGE-4)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
350
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Описание
Форм-фактор: ATX. Защита от перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания. PFC нет. Стандарт ATX12V 2.2. Соответствие стандартам: CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC.


Теги товара: ATX, Gold
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Thermaltake ATX 1000W Toughpower GF3 (PS-TPD-1000FNFAGE-4) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...