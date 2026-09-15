Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold
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Характеристики
Описание товара Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold
Блок питания InWin – высокопроизводительное и надежное устройство, обеспечивающее стабильное энергообеспечение вашего компьютера. Его мощность составляет внушительные 1250 Вт, что делает его подходящим для сборки мощных игровых или рабочих станций. Весом в 3 кг, этот блок питания оснащен одним вентилятором размером 135 мм, что гарантирует эффективное охлаждение и бесшумную работу благодаря активной системе охлаждения. Поддерживая современные требования, InWin предлагает до 8 разъемов питания видеокарты формата 6+2 pin, позволяя подключать самое современное графическое оборудование. Для материнских плат предусмотрен разъем 20+4 pin, что обеспечивает совместимость с большинством современных моделей на рынке. Разъемы SATA в количестве 12 штук обеспечат подключение необходимого количества накопителей и периферийных устройств. Блок питания InWin также оснащен двумя разъемами питания процессора формата 4+4 pin для совместимости с мощными многопоточными CPU. Опробованный и проверенный сертификат 80 PLUS Gold гарантирует высокую энергоэффективность и экономию электроэнергии, снижая потери тепла и обеспечивая более низкие эксплуатационные расходы. Идеально подходящий для мощных установок, блок питания InWin – это выбор надежности и высоких технологий для вашего ПК.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, Немодульный
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, Немодульный
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