Блок питания XPG CORE REACTOR II 1000 (COREREACTORII1000G-BKCEU)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639684
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
2
Описание товара Блок питания XPG CORE REACTOR II 1000 (COREREACTORII1000G-BKCEU)
Блок питания не менее важен для компьютеров, чем процессор. Чтобы не было сбоев в процессе работы, скачков в напряжении, и не выходили из строя отдельные комплектующие, важно сделать правильный выбор. Блок питания пользуется большой популярностью. Он надежен, а его мощности хватает для всех необходимых операций. Блок подходит для любых материнских плат: как для новых, так и для старых. Вентилятор характеризуется низким уровнем шума. Особенностью представленного устройства является защита от коротких замыканий, повышения напряжения, перегрузки и перегрева.
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Блок питания не менее важен для компьютеров, чем процессор. Чтобы не было сбоев в процессе работы, скачков в напряжении, и не выходили из строя отдельные комплектующие, важно сделать правильный выбор. Блок питания пользуется большой популярностью. Он надежен, а его мощности хватает для всех необходимых операций. Блок подходит для любых материнских плат: как для новых, так и для старых. Вентилятор характеризуется низким уровнем шума. Особенностью представленного устройства является защита от коротких замыканий, повышения напряжения, перегрузки и перегрева.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания XPG CORE REACTOR II 1000 (COREREACTORII1000G-BKCEU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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