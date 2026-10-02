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Блок питания HPE 1000W (P03178-B21) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания HPE 1000W (P03178-B21)

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Блок питания HPE 1000W (P03178-B21)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639859
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Характеристики

Бренд
HPE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блок питания HPE 1000W (P03178-B21)

ZALMAN TeraMax II - качественный блок питания от известного производителя. Активная коррекция мощности, тихий 120-мм вентилятор, электролитические конденсаторы, способные работать при нагреве до 105 °C и полноценный набор защит дают владельцам уверенность в стабильной работе их ПК.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания HPE 1000W (P03178-B21)




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Характеристики
Бренд
HPE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
ZALMAN TeraMax II - качественный блок питания от известного производителя. Активная коррекция мощности, тихий 120-мм вентилятор, электролитические конденсаторы, способные работать при нагреве до 105 °C и полноценный набор защит дают владельцам уверенность в стабильной работе их ПК.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
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Отзывы


Блок питания HPE 1000W (P03178-B21) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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