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Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX

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Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX - фото 1
Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX - фото 2
Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX - фото 3
Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX - фото 4
Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX - фото 5
Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX - фото 6
Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX - фото 7
Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX - фото 8
Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX - фото 1
  • Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX - фото 2
  • Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX - фото 3
  • Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX - фото 4
  • Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX - фото 5
  • Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX - фото 6
  • Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX - фото 7
  • Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX - фото 8
  • Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
16 510 руб.  28 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396103
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Характеристики

Бренд
SEASONIC
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х12
Вес, г.
106

Описание товара Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX

Seasonic создали продуктовую линейку, основанную на передовых технологиях, созданных в результате многолетних активных исследований. Результатом этой разработки является прочная серия FOCUS +, которая реализует продвинутый дизайн и демонстрирует выдающиеся электрические характеристики. Эти блоки питания являются небольшими и полностью модульными.

Отзывы о товаре Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SEASONIC
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Seasonic создали продуктовую линейку, основанную на передовых технологиях, созданных в результате многолетних активных исследований. Результатом этой разработки является прочная серия FOCUS +, которая реализует продвинутый дизайн и демонстрирует выдающиеся электрические характеристики. Эти блоки питания являются небольшими и полностью модульными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Seasonic ATX 1000W FOCUS GX-1000 SSR-1000FX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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