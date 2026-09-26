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Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-S)

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Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-S) - фото 1
Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-S) - фото 2
Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-S) - фото 3
Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-S) - фото 4
Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-S) - фото 5
Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-S) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-S) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-S) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-S) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-S) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-S) - фото 5
  • Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-S) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625174
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.8

Описание товара Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-S)

Блок питания DEEPCOOL PF350 [R-PF350D-HA0B-EU] с общей выходной мощностью по всем линиям 350 Вт сможет обеспечить стабильное питание компонентам системного блока, рассчитанного на работу с мультимедийными файлами или офисными документами. Он оборудован кабелями с основным разъемом питания 20 + 4 pin, интерфейсом для питания процессора 4+4 pin CPU, 6 разъемами SATA для накопителей, разъемами 6+2 pin x2 PCI-E для видеокарт. БП начального уровня DEEPCOOL PF350 [R-PF350D-HA0B-EU] относится к форм-фактору ATX и отличается подтвержденной сертификатом 80 PLUS Standart энергоэффективностью. Для стабильного отвода тепла в процессе работы он получает вентилятор 120x120 мм. Скорость вращения вентилятора регулируется через ШИМ в зависимости от текущей нагрузки блока питания. Сетевой кабель поставляется вместе с БП.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-S)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Описание
Блок питания DEEPCOOL PF350 [R-PF350D-HA0B-EU] с общей выходной мощностью по всем линиям 350 Вт сможет обеспечить стабильное питание компонентам системного блока, рассчитанного на работу с мультимедийными файлами или офисными документами. Он оборудован кабелями с основным разъемом питания 20 + 4 pin, интерфейсом для питания процессора 4+4 pin CPU, 6 разъемами SATA для накопителей, разъемами 6+2 pin x2 PCI-E для видеокарт. БП начального уровня DEEPCOOL PF350 [R-PF350D-HA0B-EU] относится к форм-фактору ATX и отличается подтвержденной сертификатом 80 PLUS Standart энергоэффективностью. Для стабильного отвода тепла в процессе работы он получает вентилятор 120x120 мм. Скорость вращения вентилятора регулируется через ШИМ в зависимости от текущей нагрузки блока питания. Сетевой кабель поставляется вместе с БП.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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