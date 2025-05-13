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Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black

8 Отзывы
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Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black - фото 1
Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black - фото 2
Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black - фото 3
Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black - фото 1
  • Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black - фото 2
  • Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black - фото 3
  • Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296844
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
20х15х9
Вес, г.
730

Описание товара Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black

Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black

Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, почти не греется в нагрузке
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает. как дальше неизвестно
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Johny Joystick

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает Из минусов нету кабеля и болтов
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
в лучшем случае 150вт вместо 600, дежурка и то ма 200, входных фильтров нет вообще. короче переплатил в 2 раза
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Александр Ц.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный пришол вовремя
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё норм, работает, пока нет нареканий,не греется,опробовали на Crysis 3 remastered, шум конечно от кулера есть. но от всех так то шум, при игре хотя ,шумели больше на видюхе и проце.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Семен З.

Достоинства:


Комментарий:
блок питания имба всё что нужно в нём есть + оч дешëвый
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Блок питания для ПК 600 Ватт, выполнен очень качественно, но очень легкий что меня очень смущает, без нагрузки по прибору выдает все напряжения. Комп пока не собирал, жду корпус и видеокарту, тогда дополню отзыв.



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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, почти не греется в нагрузке
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает. как дальше неизвестно
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Johny Joystick

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает Из минусов нету кабеля и болтов
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
в лучшем случае 150вт вместо 600, дежурка и то ма 200, входных фильтров нет вообще. короче переплатил в 2 раза
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Александр Ц.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный пришол вовремя
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё норм, работает, пока нет нареканий,не греется,опробовали на Crysis 3 remastered, шум конечно от кулера есть. но от всех так то шум, при игре хотя ,шумели больше на видюхе и проце.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Семен З.

Достоинства:


Комментарий:
блок питания имба всё что нужно в нём есть + оч дешëвый
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Блок питания для ПК 600 Ватт, выполнен очень качественно, но очень легкий что меня очень смущает, без нагрузки по прибору выдает все напряжения. Комп пока не собирал, жду корпус и видеокарту, тогда дополню отзыв.


Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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