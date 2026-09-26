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Блок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS)

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Блок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS) - фото 4
Блок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625146
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS)
1 650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х9
Вес, г.
860

Описание товара Блок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS)

Блок питания ExeGate мощностью 400 Вт представляет собой надежное решение для питания вашего персонального компьютера. Этот блок питания оснащен одним активным 120 мм вентилятором, который обеспечивает эффективное охлаждение и поддерживает стабильную работу системы. Основные характеристики блока питания включают в себя разъемы питания видеокарты 2x6+2 pin, что позволяет подключать современные графические карты, а также разъем питания материнской платы 20+4 pin и процессора 4+4 pin. Для подключения накопителей в устройстве предусмотрено пять разъемов SATA. Все кабели в блоке питания несъемные, что делает его простым и удобным в установке и эксплуатации. Хотя данный блок питания и не имеет сертификата 80 PLUS, его характеристики позволяют обеспечить хорошую производительность и стабильное питание компонентов вашей системы. Блок питания производится в Китае под брендом ExeGate, который известен своим качеством и надежностью продукции. Благодаря своему весу в 1,7 кг и прочной конструкции, блок питания ExeGate становится идеальным выбором для сборки и модернизации персональных компьютеров различного уровня.



Теги товара: 400W, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate мощностью 400 Вт представляет собой надежное решение для питания вашего персонального компьютера. Этот блок питания оснащен одним активным 120 мм вентилятором, который обеспечивает эффективное охлаждение и поддерживает стабильную работу системы. Основные характеристики блока питания включают в себя разъемы питания видеокарты 2x6+2 pin, что позволяет подключать современные графические карты, а также разъем питания материнской платы 20+4 pin и процессора 4+4 pin. Для подключения накопителей в устройстве предусмотрено пять разъемов SATA. Все кабели в блоке питания несъемные, что делает его простым и удобным в установке и эксплуатации. Хотя данный блок питания и не имеет сертификата 80 PLUS, его характеристики позволяют обеспечить хорошую производительность и стабильное питание компонентов вашей системы. Блок питания производится в Китае под брендом ExeGate, который известен своим качеством и надежностью продукции. Благодаря своему весу в 1,7 кг и прочной конструкции, блок питания ExeGate становится идеальным выбором для сборки и модернизации персональных компьютеров различного уровня.


Теги товара: 400W, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1650 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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