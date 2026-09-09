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Блок питания Ginzzu 650W CB650 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Ginzzu 650W CB650

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Блок питания Ginzzu 650W CB650 - фото 1
Блок питания Ginzzu 650W CB650 - фото 2
Блок питания Ginzzu 650W CB650 - фото 3
Блок питания Ginzzu 650W CB650 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Ginzzu 650W CB650 - фото 1
  • Блок питания Ginzzu 650W CB650 - фото 2
  • Блок питания Ginzzu 650W CB650 - фото 3
  • Блок питания Ginzzu 650W CB650 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296852
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Характеристики

Бренд
Ginzzu
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блок питания Ginzzu 650W CB650

Один из 4х новейших блоков питания с модульными кабелями, что входят в серию PROTON. Достоинством данной модели является самая современная схемотехника на основе DC-DC преобразователей, с одной мощной линией +12В на выходе. Данный БП позволяет значительно экономить э/энергию, а также повышает эффективность и стабильность питания установленных компонентов, что, в свою очередь, обеспечивает более длительный срок их службы. КПД блоков питания серии PROTON составляет &amp;amp;amp;amp;gt;85% (сертификат 80 PLUS BRONZE), тем самым выполняются все требования стандарта ENERGY STAR 5,0 и выше, как это и предусмотрено нормативами ЕС.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Ginzzu 650W CB650




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ginzzu
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Один из 4х новейших блоков питания с модульными кабелями, что входят в серию PROTON. Достоинством данной модели является самая современная схемотехника на основе DC-DC преобразователей, с одной мощной линией +12В на выходе. Данный БП позволяет значительно экономить э/энергию, а также повышает эффективность и стабильность питания установленных компонентов, что, в свою очередь, обеспечивает более длительный срок их службы. КПД блоков питания серии PROTON составляет &amp;amp;amp;amp;gt;85% (сертификат 80 PLUS BRONZE), тем самым выполняются все требования стандарта ENERGY STAR 5,0 и выше, как это и предусмотрено нормативами ЕС.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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