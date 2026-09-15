Блок питания ExeGate 700W 700NPX (EX259605RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 700W 700NPX (EX259605RUS)
Блок питания ExeGate мощностью 700 Вт представляет собой надежное решение для питания вашего персонального компьютера. Этот блок питания оснащен одним вентилятором диаметром 120 мм, обеспечивающим активное охлаждение и эффективное рассеивание тепла, что способствует стабильной работе системы даже при высоких нагрузках. С весом в 1,7 кг, блок питания ExeGate предоставляет все необходимые разъемы для современного ПК, включая 2x6+2 pin для видеокарты, 20+4 pin для материнской платы и 2x4+4 pin для процессора. Это делает его универсальным и подходящим для различных конфигураций. Также он оборудован 5 разъемами SATA для подключения накопителей и других устройств. ExeGate не имеет отстегивающихся кабелей и сертификата 80 PLUS, однако это компенсируется его доступностью и эффективностью для стандартных пользовательских задач. Будучи произведенным в Китае, он соответствует высоким стандартам качества и надежности бренда ExeGate. Идеально подходит для использования в сборках, не требующих экзотических решений по электропитанию, и обеспечивает стабильную работу вашего компьютера без лишних затрат.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 700W
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитБлок питания Ginzzu 600W CB600
-
В наличииЦена 1 890 руб.473 руб. в СплитБлок питания Ubiquiti POE-24-12W-G EU (Black)
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитБлок питания Exegate 500W 500PPX (EX221641RUS) Black
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитБлок питания ExeGate 550W 550PPE (EX282072RUS) Black
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитБлок питания Foxline FZ500R 500W
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитБлок питания MikroTik 48POW 48V
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитБлок питания Exegate Special TPS300 TFX 300W (ES279023RUS)
-
В наличииЦена 2 060 руб. 3 080 руб.515 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500PPE 500W Black (EX260641RUS-PC)
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM)
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитБлок питания ExeGate 450W 450PPH-LT black (EX292150RUS)
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитБлок питания InWin 600W IP-S600BQ3-3 (6138350)
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитБлок питания Powerman Power Supply 500W PM-500ATX-F (6143093)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 700W
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 700W 700NPX (EX259605RUS)