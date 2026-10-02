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Блок питания Ginzzu 600W CB600 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Ginzzu 600W CB600

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Блок питания Ginzzu 600W CB600 - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Ginzzu 600W CB600 - фото 1
  • Блок питания Ginzzu 600W CB600 - фото 2
  • Блок питания Ginzzu 600W CB600 - фото 3
  • Блок питания Ginzzu 600W CB600 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 362916
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания Ginzzu 600W CB600
1 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ginzzu
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блок питания Ginzzu 600W CB600

Блок питания Chieftec iARENA Series 500W заключен в светло-серый корпус и имеет габариты 8.6x15x14 сантиметров. Форм-фактор блока питания ATX версии 2.3 говорит о его принадлежности к современным устройствам. Мощность устройства приравнивается к 500. Chieftec iARENA Series 500W отличается от большинства аналогов тем, что имеет защиту от перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания. Активная система охлаждения модели представлена вентилятором размером 12x12 сантиметров. За счет того, что блок питания не имеет излишеств в виде подсветки, отстегивающихся кабелей и декоративной оплетки шнуров, цена его остается на доступном уровне.



Теги товара: 6+2 pin, ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания Ginzzu 600W CB600




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ginzzu
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Chieftec iARENA Series 500W заключен в светло-серый корпус и имеет габариты 8.6x15x14 сантиметров. Форм-фактор блока питания ATX версии 2.3 говорит о его принадлежности к современным устройствам. Мощность устройства приравнивается к 500. Chieftec iARENA Series 500W отличается от большинства аналогов тем, что имеет защиту от перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания. Активная система охлаждения модели представлена вентилятором размером 12x12 сантиметров. За счет того, что блок питания не имеет излишеств в виде подсветки, отстегивающихся кабелей и декоративной оплетки шнуров, цена его остается на доступном уровне.


Теги товара: 6+2 pin, ATX, Немодульный, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Ginzzu 600W CB600 - по цене 1750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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