Блок питания ExeGate 500PPE 500W Black (EX260641RUS-PC)
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%2 060 руб. 3 080 руб.
В наличии
Код товара: 603572
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 060 руб. -33%
3 080 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
1.7
Описание товара Блок питания ExeGate 500PPE 500W Black (EX260641RUS-PC)
Блок питания ExeGate PPE предназначен для электропитания компьютерных систем. Благодаря длине силового кабеля устройство подходит для использования в корпусах с нижним расположением БП. Модель собрана из компонентов высокого качества и отличаются стабильной и надежной работой.
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Блок питания ExeGate PPE предназначен для электропитания компьютерных систем. Благодаря длине силового кабеля устройство подходит для использования в корпусах с нижним расположением БП. Модель собрана из компонентов высокого качества и отличаются стабильной и надежной работой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Купить Блок питания ExeGate 500PPE 500W Black (EX260641RUS-PC) - по цене 2060 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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