Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT ATX black (EX282040RUS)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT ATX black (EX282040RUS)
Блок питания ExeGate — надежное и экономичное решение для вашего персонального компьютера. С массой 1,7 кг, этот блок питания предлагает мощность в 500 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы. Оснащенный одним вентилятором размером 120 мм и активной системой охлаждения, он эффективно предотвращает перегрев компонентов, обеспечивая тем самым долговечность и стабильность работы. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, данный блок питания остается функциональным выбором для большинства пользователей, предлагая необходимые разъемы для подключения материнской платы (20+4 pin), процессора (4+4 pin) и видеокарты (2x6+2 pin), а также 6 разъемов SATA для подключения накопителей и других устройств. Все кабели встроены, что может способствовать более аккуратному управлению внутренним пространством корпуса. Произведенный в Китае и с брендом ExeGate, данный блок питания идеально подходит для современного ПК, предлагая надежность и удобство без лишних затрат.
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Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
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Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
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