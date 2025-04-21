Top.Mail.Ru
Блок питания FORMULA 600W Retail ECO-600W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания FORMULA 600W Retail ECO-600W

4 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания FORMULA 600W Retail ECO-600W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360109
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, кг.
13.9

Описание товара Блок питания FORMULA 600W Retail ECO-600W

Блок питания FORMULA 600W Retail ECO-600W



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W

Отзывы о товаре Блок питания FORMULA 600W Retail ECO-600W

Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
блок работает, нареканий нет,упаковано хорошо, всё устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Alex P.

Достоинства:


Комментарий:
в комплекте даже стяжечки! показался подозрительно легким... но ничего объективно сказать не могу... поглядим, сколько послужит!
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Людмила

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бюджетный блок, в сборки до 50 тысяч самое то. Посмотрим сколько прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену хорошие БП. Так сказать золотая середина. Ставил таких несколько, всё работает.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания FORMULA 600W Retail ECO-600W


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
блок работает, нареканий нет,упаковано хорошо, всё устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Alex P.

Достоинства:


Комментарий:
в комплекте даже стяжечки! показался подозрительно легким... но ничего объективно сказать не могу... поглядим, сколько послужит!
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Людмила

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бюджетный блок, в сборки до 50 тысяч самое то. Посмотрим сколько прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену хорошие БП. Так сказать золотая середина. Ставил таких несколько, всё работает.


Блок питания FORMULA 600W Retail ECO-600W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...