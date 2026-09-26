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Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT OEM ATX black (EX282040RUS-OEM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT OEM ATX black (EX282040RUS-OEM)

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Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT OEM ATX black (EX282040RUS-OEM) - фото 1
Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT OEM ATX black (EX282040RUS-OEM) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для сервера
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT OEM ATX black (EX282040RUS-OEM) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT OEM ATX black (EX282040RUS-OEM) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625149
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT OEM ATX black (EX282040RUS-OEM)
2 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для сервера
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х11
Вес, г.
90

Описание товара Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT OEM ATX black (EX282040RUS-OEM)

Блок питания ExeGate 500PPH-LT - это надежное и мощное устройство, которое обеспечит стабильное электропитание вашему компьютеру. Стандарт ATX12V 2.4 гарантирует совместимость с большинством современных систем, а активный PFC поможет снизить потребление электроэнергии и улучшить эффективность работы блока. Блок питания оснащен 120-мм вентилятором, который обеспечивает отличное охлаждение и практически бесшумную работу. Это позволяет уменьшить тепловыделение и повысить долговечность компонентов блока. С разъемом 20+4 pin для материнской платы и двумя разъемами 4+4-pin CPU блок питания ExeGate 500PPH-LT обеспечивает надежное и стабильное питание для процессора и других компонентов системы. Два разъема 6+2-pin PCI-E позволяют подключить видеокарту и обеспечить ей достаточное энергопотребление. Для подключения жестких дисков, оптических приводов и других устройств блок питания предлагает три разъема 4-pin IDE (Molex) и шесть разъемов 15-pin SATA. Это обеспечивает достаточное количество подключений для большинства конфигураций компьютеров. Блок питания ExeGate 500PPH-LT имеет сертификат 80 PLUS Certified, что гарантирует его высокую энергоэффективность и надежность. Этот сертификат подтверждает соответствие блока питания строгим стандартам качества и энергосбережения. В итоге, блок питания ExeGate 500PPH-LT - это надежное и мощное устройство, которое обеспечит стабильное и эффективное электропитание вашему компьютеру. Современные технологии и высокое качество компонентов делают его отличным выбором для тех, кто ценит надежность и производительность своей системы.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT OEM ATX black (EX282040RUS-OEM)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для сервера
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate 500PPH-LT - это надежное и мощное устройство, которое обеспечит стабильное электропитание вашему компьютеру. Стандарт ATX12V 2.4 гарантирует совместимость с большинством современных систем, а активный PFC поможет снизить потребление электроэнергии и улучшить эффективность работы блока. Блок питания оснащен 120-мм вентилятором, который обеспечивает отличное охлаждение и практически бесшумную работу. Это позволяет уменьшить тепловыделение и повысить долговечность компонентов блока. С разъемом 20+4 pin для материнской платы и двумя разъемами 4+4-pin CPU блок питания ExeGate 500PPH-LT обеспечивает надежное и стабильное питание для процессора и других компонентов системы. Два разъема 6+2-pin PCI-E позволяют подключить видеокарту и обеспечить ей достаточное энергопотребление. Для подключения жестких дисков, оптических приводов и других устройств блок питания предлагает три разъема 4-pin IDE (Molex) и шесть разъемов 15-pin SATA. Это обеспечивает достаточное количество подключений для большинства конфигураций компьютеров. Блок питания ExeGate 500PPH-LT имеет сертификат 80 PLUS Certified, что гарантирует его высокую энергоэффективность и надежность. Этот сертификат подтверждает соответствие блока питания строгим стандартам качества и энергосбережения. В итоге, блок питания ExeGate 500PPH-LT - это надежное и мощное устройство, которое обеспечит стабильное и эффективное электропитание вашему компьютеру. Современные технологии и высокое качество компонентов делают его отличным выбором для тех, кто ценит надежность и производительность своей системы.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT OEM ATX black (EX282040RUS-OEM) - по цене 2310 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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