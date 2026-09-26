Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT OEM ATX black (EX282040RUS-OEM)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT OEM ATX black (EX282040RUS-OEM)
Блок питания ExeGate 500PPH-LT - это надежное и мощное устройство, которое обеспечит стабильное электропитание вашему компьютеру. Стандарт ATX12V 2.4 гарантирует совместимость с большинством современных систем, а активный PFC поможет снизить потребление электроэнергии и улучшить эффективность работы блока. Блок питания оснащен 120-мм вентилятором, который обеспечивает отличное охлаждение и практически бесшумную работу. Это позволяет уменьшить тепловыделение и повысить долговечность компонентов блока. С разъемом 20+4 pin для материнской платы и двумя разъемами 4+4-pin CPU блок питания ExeGate 500PPH-LT обеспечивает надежное и стабильное питание для процессора и других компонентов системы. Два разъема 6+2-pin PCI-E позволяют подключить видеокарту и обеспечить ей достаточное энергопотребление. Для подключения жестких дисков, оптических приводов и других устройств блок питания предлагает три разъема 4-pin IDE (Molex) и шесть разъемов 15-pin SATA. Это обеспечивает достаточное количество подключений для большинства конфигураций компьютеров. Блок питания ExeGate 500PPH-LT имеет сертификат 80 PLUS Certified, что гарантирует его высокую энергоэффективность и надежность. Этот сертификат подтверждает соответствие блока питания строгим стандартам качества и энергосбережения. В итоге, блок питания ExeGate 500PPH-LT - это надежное и мощное устройство, которое обеспечит стабильное и эффективное электропитание вашему компьютеру. Современные технологии и высокое качество компонентов делают его отличным выбором для тех, кто ценит надежность и производительность своей системы.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 500W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 500W
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