Блок питания Chieftec Task 700W TPS-700S
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 360132
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
24х18х10
Вес, кг.
2.06
Описание товара Блок питания Chieftec Task 700W TPS-700S
Блок питания Chieftec Task 700W TPS-700S
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания Chieftec Task 700W TPS-700S
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
Достоинства:
Комментарий:
Приехал новый, оплётка черная, за такую цену хотелось бы модульный
Достоинства:
Комментарий:
стоит в паре с 4070super и 13400f. нехватки мощности не заметил.
Достоинства:
Комментарий:
По старой привычке не разобрался в надписях на штекерах, т.к. орентировался по цвету проводов, подключил штекер кпу ко входу цпу а ввиду того что все проводо чёрного цвета, я не вникал даже в это, в результате сжёг мат.плату и сам бп.
Достоинства:
Комментарий:
Отличной блок, свою функцию выполняет rx 6800 xt и всю систему тянет
Достоинства:
Комментарий:
Хороший блок питания, сертификат 80+Bronze, тихая работа даже под большой нагрузкой, защита от перегрузки и короткого замыкания.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Пользуюсь им уже полгода, и пока он меня не подвёл. Фирма очень хорошая, очень много смотрел видео перед покупкой, это один из лучших блоков питания в этом ценовом сегменте, однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Поставил этот блок в домашний компьютер — всё работает стабильно, шум от вентилятора практически не слышен, даже под нагрузкой. Сборка качественная, корпус добротный, ничего не гремит и не люфтит. Все кабели в достаточном количестве, хватило и на видеокарту, и на накопители, и ещё остались запасные. Единственный минус — провода несъёмные. Не критично, но если хочется сделать аккуратную укладку или просто избавиться от лишнего в корпусе, было бы удобнее с модульным подключением. В остальном — хороший рабочий блок, без каких-то неприятных сюрпризов. Своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
БП как БП. :) все работает, с 3060ти и р7 5700х полет нормальный. все что нужно для подключения, все имеется.
Достоинства:
Комментарий:
хороший, тихий, люблю чифтэки, посмотрим сколько прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
хороший бп, не шумный, брал на сборочку на заказ с запасом, клиент доволен :)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная бесшумная работа. Чифтек есть чифтек. Всегда работал только с этими бп. Надёжность проверенная временем. Продавцу огромное спасибо. Пришёл товар в фирменной упаковке в надлежащем виде. Рекомендую и товар и продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл быстро, всё соответствует описанию, отличный блок питания, продавцу Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, свою задачу выполняет. Воняет что трындец, но это временно. Потом запах уйдет.
Достоинства:
Комментарий:
отлично, всё работает , не греется и вентилятор тихий
Достоинства:
Комментарий:
Дополняю отзыв, блок очень понравился встал на место старого чифа и стал тихо работать мой аппарат, очень надеюсь, что марка не изменено работает на качество несмотря на время! т.к. старый у меня отстоял больше 12лет и ещё работает, но на вентиляторе подшипник полетел. Всем рекомендую марку чиф)
Достоинства:
Комментарий:
Нравится. Все заявленные характеристики присутствуют. Некоторое время держался посторонний запах, но спустя дней 20 исчез.
Достоинства:
Комментарий:
пришел.целый.поставил.работает.время покажет на сколько хватает.
Достоинства:
Комментарий:
в родной упаковке, новый!пахнет пластиком только.установили всё работает! продавец заслуживает доверия
Достоинства:
Комментарий:
Бюджетный блок питания от известного производителя, по 12 волновой линии 648 вата а не 700 это надо учитовать
Достоинства:
Комментарий:
хороший блок. у меня стоял Azerty на 500w не выдержал во время игры сгорел а этот норм все тесты прошёл на ура!
Достоинства:
Комментарий:
Не взорвался и хорошо. Питает rtx 3070 и Ryzen 5 5600
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, запустился сразу, в комплект целый!
Достоинства:
Комментарий:
Вроде норм, но блок воняет чем то не понятным (не гарь)
Достоинства:
Комментарий:
Отлично встал на место старого бп.Длина проводов идеальная.Все проложил.Все подключил все очень удобно.Даже скрутки проводов на бп там где надо,просто так ничего не болтается.Всех разьемов хватает .Работает очень тихо. Мне все нравится.
Блок питания Chieftec Task 700W TPS-700S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания Chieftec Task 700W TPS-700S
Достоинства:
Комментарий:
Приехал новый, оплётка черная, за такую цену хотелось бы модульный
Достоинства:
Комментарий:
стоит в паре с 4070super и 13400f. нехватки мощности не заметил.
Достоинства:
Комментарий:
По старой привычке не разобрался в надписях на штекерах, т.к. орентировался по цвету проводов, подключил штекер кпу ко входу цпу а ввиду того что все проводо чёрного цвета, я не вникал даже в это, в результате сжёг мат.плату и сам бп.
Достоинства:
Комментарий:
Отличной блок, свою функцию выполняет rx 6800 xt и всю систему тянет
Достоинства:
Комментарий:
Хороший блок питания, сертификат 80+Bronze, тихая работа даже под большой нагрузкой, защита от перегрузки и короткого замыкания.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Пользуюсь им уже полгода, и пока он меня не подвёл. Фирма очень хорошая, очень много смотрел видео перед покупкой, это один из лучших блоков питания в этом ценовом сегменте, однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Поставил этот блок в домашний компьютер — всё работает стабильно, шум от вентилятора практически не слышен, даже под нагрузкой. Сборка качественная, корпус добротный, ничего не гремит и не люфтит. Все кабели в достаточном количестве, хватило и на видеокарту, и на накопители, и ещё остались запасные. Единственный минус — провода несъёмные. Не критично, но если хочется сделать аккуратную укладку или просто избавиться от лишнего в корпусе, было бы удобнее с модульным подключением. В остальном — хороший рабочий блок, без каких-то неприятных сюрпризов. Своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
БП как БП. :) все работает, с 3060ти и р7 5700х полет нормальный. все что нужно для подключения, все имеется.
Достоинства:
Комментарий:
хороший, тихий, люблю чифтэки, посмотрим сколько прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
хороший бп, не шумный, брал на сборочку на заказ с запасом, клиент доволен :)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная бесшумная работа. Чифтек есть чифтек. Всегда работал только с этими бп. Надёжность проверенная временем. Продавцу огромное спасибо. Пришёл товар в фирменной упаковке в надлежащем виде. Рекомендую и товар и продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл быстро, всё соответствует описанию, отличный блок питания, продавцу Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, свою задачу выполняет. Воняет что трындец, но это временно. Потом запах уйдет.
Достоинства:
Комментарий:
отлично, всё работает , не греется и вентилятор тихий
Достоинства:
Комментарий:
Дополняю отзыв, блок очень понравился встал на место старого чифа и стал тихо работать мой аппарат, очень надеюсь, что марка не изменено работает на качество несмотря на время! т.к. старый у меня отстоял больше 12лет и ещё работает, но на вентиляторе подшипник полетел. Всем рекомендую марку чиф)
Достоинства:
Комментарий:
Нравится. Все заявленные характеристики присутствуют. Некоторое время держался посторонний запах, но спустя дней 20 исчез.
Достоинства:
Комментарий:
пришел.целый.поставил.работает.время покажет на сколько хватает.
Достоинства:
Комментарий:
в родной упаковке, новый!пахнет пластиком только.установили всё работает! продавец заслуживает доверия
Достоинства:
Комментарий:
Бюджетный блок питания от известного производителя, по 12 волновой линии 648 вата а не 700 это надо учитовать
Достоинства:
Комментарий:
хороший блок. у меня стоял Azerty на 500w не выдержал во время игры сгорел а этот норм все тесты прошёл на ура!
Достоинства:
Комментарий:
Не взорвался и хорошо. Питает rtx 3070 и Ryzen 5 5600
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, запустился сразу, в комплект целый!
Достоинства:
Комментарий:
Вроде норм, но блок воняет чем то не понятным (не гарь)
Достоинства:
Комментарий:
Отлично встал на место старого бп.Длина проводов идеальная.Все проложил.Все подключил все очень удобно.Даже скрутки проводов на бп там где надо,просто так ничего не болтается.Всех разьемов хватает .Работает очень тихо. Мне все нравится.