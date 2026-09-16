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Блок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-GV2SE ZALMAN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-GV2SE ZALMAN

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Блок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-GV2SE ZALMAN - фото 1
Блок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-GV2SE ZALMAN - фото 2
Блок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-GV2SE ZALMAN - фото 3
Блок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-GV2SE ZALMAN - фото 4
Блок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-GV2SE ZALMAN - фото 5
Блок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-GV2SE ZALMAN - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-GV2SE ZALMAN - фото 1
  • Блок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-GV2SE ZALMAN - фото 2
  • Блок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-GV2SE ZALMAN - фото 3
  • Блок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-GV2SE ZALMAN - фото 4
  • Блок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-GV2SE ZALMAN - фото 5
  • Блок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-GV2SE ZALMAN - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739143
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Характеристики

Бренд
Zalman
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х14
Вес, кг.
2.2

Описание товара Блок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-GV2SE ZALMAN

**Блок питания ПК Zalman ZM700-GV2SE** Блок питания Zalman ZM700-GV2SE — это надёжное и эффективное решение для вашего компьютера. Он обеспечивает стабильное питание всех компонентов системы, гарантируя их бесперебойную работу. **Основные характеристики:** * Мощность: [укажите мощность]. * Форм-фактор: [укажите форм-фактор]. * Сертификат 80 PLUS: [укажите сертификат]. * Система охлаждения: вентилятор [укажите размер] мм. * Разъёмы: [перечислите разъёмы]. **Преимущества:** * Высокое качество компонентов и сборки. * Эффективная система охлаждения, которая обеспечивает тихую работу блока питания. * Надёжная защита от перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания. * Стильный дизайн, который гармонично впишется в любой системный блок. Блок питания Zalman ZM700-GV2SE — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надёжность и эффективность. Он станет надёжной основой для вашей компьютерной системы и обеспечит её стабильную работу на долгие годы.



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 700W

Отзывы о товаре Блок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-GV2SE ZALMAN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zalman
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Описание
**Блок питания ПК Zalman ZM700-GV2SE** Блок питания Zalman ZM700-GV2SE — это надёжное и эффективное решение для вашего компьютера. Он обеспечивает стабильное питание всех компонентов системы, гарантируя их бесперебойную работу. **Основные характеристики:** * Мощность: [укажите мощность]. * Форм-фактор: [укажите форм-фактор]. * Сертификат 80 PLUS: [укажите сертификат]. * Система охлаждения: вентилятор [укажите размер] мм. * Разъёмы: [перечислите разъёмы]. **Преимущества:** * Высокое качество компонентов и сборки. * Эффективная система охлаждения, которая обеспечивает тихую работу блока питания. * Надёжная защита от перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания. * Стильный дизайн, который гармонично впишется в любой системный блок. Блок питания Zalman ZM700-GV2SE — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надёжность и эффективность. Он станет надёжной основой для вашей компьютерной системы и обеспечит её стабильную работу на долгие годы.


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 700W
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Отзывы


Блок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-GV2SE ZALMAN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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