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Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)

6 Отзывы
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Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2) - фото 1
Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2) - фото 2
Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2) - фото 1
  • Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2) - фото 2
  • Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 109309
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
23х18х10
Вес, кг.
2.05

Описание товара Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)

Блок питания Thermaltake TR2 S 700W [TRS-0700P-2] оснащен самыми качественными компонентами, в устройстве присутствует охлаждающая система, активно работающая при случае перегрева. У проводов имеется прочнейшая оплетка, она защищает кабели своим слоем. БП идеальней всего подходит для исполнения повседневных заданий у изделий компьютерного класса. Встроенный в коробку блока небольшой вентилятор холодным потоком воздуха охладит каждый компонент и все части устройства, без излишнего шума и использования энергии. Thermaltake TR2 S 700W создан по стандарту ATX с сертификатом Standart. Основная мощность БП равна 700 Вт, а сетевое напряжение при входе - 230 В. Два кабеля (кабель для процессора и основной) - по 50 см каждый, поэтому БП можно установить на приличном расстоянии от техники. Время работы до отказа - максимальный срок до 100 000 часов. Блок может крепится через крепежный комплект к нужному устройству. Умеренная цена на Thermaltake - это еще одно достоинство данного БП.

Видео:

Видеообзор на Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)

Видеообзор Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W

Отзывы о товаре Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)

Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Получил в пункте пвз, все было запаковано, гарантия от ситилинка. Работает стабильно. Поставил 2 дня назад. После двух месяцев могу сказать, что хорошо выдерживает себя с вясзке с 2080супер и 5600. Кабель не греется, ибо по 12В только 1 фаза, которая потом двоится на два кабеля. Советую брать его, один из лучших бюджетных блоков.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Никита У.

Достоинства:


Комментарий:
Все гуд. Единственное, очень долго шёл. Для Питера 3 дня - это перебор. А так все работает, упаковка целая и тд.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Из минусов хочется отметить только то что у блока питания под Видеокарту только одна коса с 2 8 пиновыми коннекторами. И одна коса с 2 8 пиновыми на процессор.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Константин Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший качественный блок питания.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар новый, забрал в пункте выдачи Ситилинк.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Данил

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный блок питания, а тем более за такую вкусную цену



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Thermaltake TR2 S 700W [TRS-0700P-2] оснащен самыми качественными компонентами, в устройстве присутствует охлаждающая система, активно работающая при случае перегрева. У проводов имеется прочнейшая оплетка, она защищает кабели своим слоем. БП идеальней всего подходит для исполнения повседневных заданий у изделий компьютерного класса. Встроенный в коробку блока небольшой вентилятор холодным потоком воздуха охладит каждый компонент и все части устройства, без излишнего шума и использования энергии. Thermaltake TR2 S 700W создан по стандарту ATX с сертификатом Standart. Основная мощность БП равна 700 Вт, а сетевое напряжение при входе - 230 В. Два кабеля (кабель для процессора и основной) - по 50 см каждый, поэтому БП можно установить на приличном расстоянии от техники. Время работы до отказа - максимальный срок до 100 000 часов. Блок может крепится через крепежный комплект к нужному устройству. Умеренная цена на Thermaltake - это еще одно достоинство данного БП.

Видео:

Видеообзор на Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)

Видеообзор Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Получил в пункте пвз, все было запаковано, гарантия от ситилинка. Работает стабильно. Поставил 2 дня назад. После двух месяцев могу сказать, что хорошо выдерживает себя с вясзке с 2080супер и 5600. Кабель не греется, ибо по 12В только 1 фаза, которая потом двоится на два кабеля. Советую брать его, один из лучших бюджетных блоков.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Никита У.

Достоинства:


Комментарий:
Все гуд. Единственное, очень долго шёл. Для Питера 3 дня - это перебор. А так все работает, упаковка целая и тд.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Из минусов хочется отметить только то что у блока питания под Видеокарту только одна коса с 2 8 пиновыми коннекторами. И одна коса с 2 8 пиновыми на процессор.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Константин Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший качественный блок питания.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар новый, забрал в пункте выдачи Ситилинк.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Данил

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный блок питания, а тем более за такую вкусную цену


Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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