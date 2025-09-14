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Блок питания XPG PYLON 650W 80+ (PYLON650B-BKCEU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания XPG PYLON 650W 80+ (PYLON650B-BKCEU)

15 Отзывы
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Блок питания XPG PYLON 650W 80+ (PYLON650B-BKCEU) - фото 1
Блок питания XPG PYLON 650W 80+ (PYLON650B-BKCEU) - фото 2
Блок питания XPG PYLON 650W 80+ (PYLON650B-BKCEU) - фото 3
Блок питания XPG PYLON 650W 80+ (PYLON650B-BKCEU) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания XPG PYLON 650W 80+ (PYLON650B-BKCEU) - фото 1
  • Блок питания XPG PYLON 650W 80+ (PYLON650B-BKCEU) - фото 2
  • Блок питания XPG PYLON 650W 80+ (PYLON650B-BKCEU) - фото 3
  • Блок питания XPG PYLON 650W 80+ (PYLON650B-BKCEU) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632438
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания XPG PYLON 650W 80+ (PYLON650B-BKCEU)

DeepCool PX1000P - это новый источник питания, соответствующий последнему стандарту Intel ATX 3.0. Благодаря выделенной линии 12 В, 2 портам EPS и 5 портам PCI-e PX1000P обеспечивает стабильное питание широкого спектра современных энергоёмких компонентов.



Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 1000W

Отзывы о товаре Блок питания XPG PYLON 650W 80+ (PYLON650B-BKCEU)

Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Роман Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает тихо ! Довольно увесистый ,проводов реально очень много ! Всё включилось с первого раза ,нареканий нет !
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный блок. весит 1.80 кг для моей gtx 1660ti подошел рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Вадим А.

Достоинства:


Комментарий:
проводов ппц как много, можно подключить абсолютно все, даже стиральную машинку? все работает!
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё подключил, заработало без танцев с бубном. Тяжеловато было сделать укладку проводов, ибо их много и корпус не самый лучший для этого дела. Но всё прекрасно! Единственное, что немного напрягает, так это лёгкий \"стрекот\" вентилятора БП, но он перекрывается почти полностью работой вентиляторов корпуса. . 18.03.25 меняю отзыв с 5 до 4, хоть и тянется рука даже к оценке 3... Стрекот вентилятора на блоке питания усилился, что меня крайне расстраивает. Видимо, это больная тема всех нынешних блоков питания, ибо брался CHIEFTEC и проблема точно такая же. Хотя в старом, который отслужил 12 лет, блоке питания, вентилятор тише воды и по сей день | 07.08.2025 с момента покупки блока прошло уже довольно неплохо времени и, пожалуй, стоит вновь дополнить отзыв. Работает, как часы, хоть и стрекот лёгкий остался, но, возможно, стал тише (а может и слух уже привык к этому стрекоту). Испытал ПК в куче стресс тестах, играх и тфу-тфу, наблюдается полный порядок. Обзоров прочитано немало и этот блок действительно достоин внимания, особенно за его начинку, которая скорее является Gold, нежели Bronze
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
hlebushko

Достоинства:


Комментарий:
визуально в норме, потом проверю на работоспособность в общем проверил, работает отлично, даже работает при входном напряжении 120вольт (да у нас такое низкое напряжение). Ноооо, меня настораживает отсутствие одного пина в кабеле питания материнки, но даже так материнка отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Рамиль С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нареканий и это главное. На сколько качественный покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2025
Михаил Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший блок питания, увесистый, кабели длинные. Брал на замену старенькому Deepcool DN500, т.к. начала перезагружаться система под нагрузкой. Этот с запасом для текущей системы на R7 5700x3D + RTX 4060. Проходит стресс тесты без проблем. Работает без шума. За неделю до сих пор не выветрился запах китайщины)
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Илья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Блок понравился. Прекратились вылеты в синий экран при нагрузке. Есть питание CPU 8+8, как раз пригодилось! Советую 10/10
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро, коробка запечатана но нет картонного вкладыша. Подключил, всё работает, посторонних звуков нет, кабелей хватает даже с избытком. Теперь самое главное - срок службы. Это только время покажет. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Валентина М.

Достоинства:


Комментарий:
Блок пришел в целой коробочке, в пленочке. внутри всё аккуратно лежало. Работает. Тихий. Продавца советую!
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2025
Кирилл О.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный в работе, пришёл хорошо запакованный, всем доволен
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
работает))единственный момент - заказывайте сразу удлинитель питания 8пин для питания проца если покупаете БП для двух процессорной материнки, \"заводского\" расстояния между 8пин штекерами не хватает чтобы дотянуться до обоих разъёмов
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Эдуард Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился, тихий, длинные провода в оплётке, хорошая комплектация.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Елизавета О.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно работает в сборке с 5600 и 4070 супер. Отличное качество.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Ирина Н.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка целая, всё в порядке, работает отлично!!!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
DeepCool PX1000P - это новый источник питания, соответствующий последнему стандарту Intel ATX 3.0. Благодаря выделенной линии 12 В, 2 портам EPS и 5 портам PCI-e PX1000P обеспечивает стабильное питание широкого спектра современных энергоёмких компонентов.


Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 1000W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Роман Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает тихо ! Довольно увесистый ,проводов реально очень много ! Всё включилось с первого раза ,нареканий нет !
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный блок. весит 1.80 кг для моей gtx 1660ti подошел рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Вадим А.

Достоинства:


Комментарий:
проводов ппц как много, можно подключить абсолютно все, даже стиральную машинку? все работает!
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё подключил, заработало без танцев с бубном. Тяжеловато было сделать укладку проводов, ибо их много и корпус не самый лучший для этого дела. Но всё прекрасно! Единственное, что немного напрягает, так это лёгкий \"стрекот\" вентилятора БП, но он перекрывается почти полностью работой вентиляторов корпуса. . 18.03.25 меняю отзыв с 5 до 4, хоть и тянется рука даже к оценке 3... Стрекот вентилятора на блоке питания усилился, что меня крайне расстраивает. Видимо, это больная тема всех нынешних блоков питания, ибо брался CHIEFTEC и проблема точно такая же. Хотя в старом, который отслужил 12 лет, блоке питания, вентилятор тише воды и по сей день | 07.08.2025 с момента покупки блока прошло уже довольно неплохо времени и, пожалуй, стоит вновь дополнить отзыв. Работает, как часы, хоть и стрекот лёгкий остался, но, возможно, стал тише (а может и слух уже привык к этому стрекоту). Испытал ПК в куче стресс тестах, играх и тфу-тфу, наблюдается полный порядок. Обзоров прочитано немало и этот блок действительно достоин внимания, особенно за его начинку, которая скорее является Gold, нежели Bronze
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
hlebushko

Достоинства:


Комментарий:
визуально в норме, потом проверю на работоспособность в общем проверил, работает отлично, даже работает при входном напряжении 120вольт (да у нас такое низкое напряжение). Ноооо, меня настораживает отсутствие одного пина в кабеле питания материнки, но даже так материнка отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Рамиль С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нареканий и это главное. На сколько качественный покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2025
Михаил Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший блок питания, увесистый, кабели длинные. Брал на замену старенькому Deepcool DN500, т.к. начала перезагружаться система под нагрузкой. Этот с запасом для текущей системы на R7 5700x3D + RTX 4060. Проходит стресс тесты без проблем. Работает без шума. За неделю до сих пор не выветрился запах китайщины)
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Илья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Блок понравился. Прекратились вылеты в синий экран при нагрузке. Есть питание CPU 8+8, как раз пригодилось! Советую 10/10
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро, коробка запечатана но нет картонного вкладыша. Подключил, всё работает, посторонних звуков нет, кабелей хватает даже с избытком. Теперь самое главное - срок службы. Это только время покажет. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Валентина М.

Достоинства:


Комментарий:
Блок пришел в целой коробочке, в пленочке. внутри всё аккуратно лежало. Работает. Тихий. Продавца советую!
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2025
Кирилл О.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный в работе, пришёл хорошо запакованный, всем доволен
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
работает))единственный момент - заказывайте сразу удлинитель питания 8пин для питания проца если покупаете БП для двух процессорной материнки, \"заводского\" расстояния между 8пин штекерами не хватает чтобы дотянуться до обоих разъёмов
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Эдуард Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился, тихий, длинные провода в оплётке, хорошая комплектация.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Елизавета О.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно работает в сборке с 5600 и 4070 супер. Отличное качество.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Ирина Н.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка целая, всё в порядке, работает отлично!!!


Блок питания XPG PYLON 650W 80+ (PYLON650B-BKCEU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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