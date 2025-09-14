Блок питания XPG PYLON 650W 80+ (PYLON650B-BKCEU)

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Вячеслав С.



Всё подключил, заработало без танцев с бубном. Тяжеловато было сделать укладку проводов, ибо их много и корпус не самый лучший для этого дела. Но всё прекрасно! Единственное, что немного напрягает, так это лёгкий \"стрекот\" вентилятора БП, но он перекрывается почти полностью работой вентиляторов корпуса. . 18.03.25 меняю отзыв с 5 до 4, хоть и тянется рука даже к оценке 3... Стрекот вентилятора на блоке питания усилился, что меня крайне расстраивает. Видимо, это больная тема всех нынешних блоков питания, ибо брался CHIEFTEC и проблема точно такая же. Хотя в старом, который отслужил 12 лет, блоке питания, вентилятор тише воды и по сей день | 07.08.2025 с момента покупки блока прошло уже довольно неплохо времени и, пожалуй, стоит вновь дополнить отзыв. Работает, как часы, хоть и стрекот лёгкий остался, но, возможно, стал тише (а может и слух уже привык к этому стрекоту). Испытал ПК в куче стресс тестах, играх и тфу-тфу, наблюдается полный порядок. Обзоров прочитано немало и этот блок действительно достоин внимания, особенно за его начинку, которая скорее является Gold, нежели Bronze