Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-TXII V2
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602971
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
2.11
Описание товара Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-TXII V2
Блок питания Cisco PWR-C1-715WAC предназначен для питания большинства коммутаторов Cisco за счет средней мощности 715Вт. Принимаемое блоком питания Cisco PWR-C1-715WAC переменное напряжение лежит в диапазоне от 110 до 240 В, а входной ток – от 6 до 12 А. При этом, частота входного сигнала может колебаться в пределах от 50 до 60 Гц. Выходное напряжение 56В.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
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Блок питания Cisco PWR-C1-715WAC предназначен для питания большинства коммутаторов Cisco за счет средней мощности 715Вт. Принимаемое блоком питания Cisco PWR-C1-715WAC переменное напряжение лежит в диапазоне от 110 до 240 В, а входной ток – от 6 до 12 А. При этом, частота входного сигнала может колебаться в пределах от 50 до 60 Гц. Выходное напряжение 56В.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
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