Блок питания ATX 12V Ver2.52 600W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 4xMolex, 6xSATA, GV2 SE 600W, ZM600-GV2SE ZALMAN
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания ATX 12V Ver2.52 600W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 4xMolex, 6xSATA, GV2 SE 600W, ZM600-GV2SE ZALMAN
**Блок питания ПК Zalman ZM600-GV2SE** Блок питания Zalman ZM600-GV2SE — это надёжное и эффективное решение для вашего компьютера. Он обеспечивает стабильное питание всех компонентов системы, гарантируя их бесперебойную работу. **Основные характеристики:** * **Мощность:** 600 Вт. * **Форм-фактор:** ATX. * **Система охлаждения:** с одним вентилятором, что обеспечивает эффективное охлаждение и низкий уровень шума. * **Сертификация:** 80 PLUS Standard, что подтверждает высокую энергоэффективность блока питания. **Преимущества:** * **Надёжность:** блок питания Zalman ZM600-GV2SE изготовлен из качественных компонентов и прошёл строгие испытания на надёжность. * **Эффективность:** благодаря сертификации 80 PLUS Standard, блок питания обеспечивает высокую энергоэффективность, что позволяет снизить энергопотребление и сэкономить на электричестве. * **Тишина:** благодаря продуманной системе охлаждения с одним вентилятором, блок питания работает практически бесшумно, что создаёт комфортные условия для работы и игр. Блок питания Zalman ZM600-GV2SE — это отличный выбор для тех, кто ценит надёжность, эффективность и тишину. Он станет незаменимым компонентом вашей компьютерной системы и обеспечит её стабильную работу на долгие годы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 100 руб. 5 740 руб.1025 руб. в СплитБлок питания Zalman ZM700-TXII < Black > 700W ATX (24+2x4+4x6 / ...
-
В наличииЦена 4 220 руб.1055 руб. в СплитБлок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитБлок питания FORMULA 800W VX PLUS 800 RGB
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитБлок питания Zalman 700W ZM700-LXII
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 4 550 руб. 5 830 руб.1138 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитБлок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800
-
В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитБлок питания A-Data XPG Pylon Bronze 550W (PYLON550B-BKCEU)
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитБлок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W
-
В наличииЦена 5 280 руб.1320 руб. в СплитБлок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80
-
В наличииЦена 5 290 руб.1323 руб. в СплитБлок питания Zalman 12V 800W ZM800-TXII
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Отзывы о товаре Блок питания ATX 12V Ver2.52 600W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 4xMolex, 6xSATA, GV2 SE 600W, ZM600-GV2SE ZALMAN