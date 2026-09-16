Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN
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Характеристики
Описание товара Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN
Блок питания Zalman ZM700-LX3 представляет собой мощное и надежное решение для компьютерных систем. С номинальной мощностью 700 Вт и соответствием стандарту ATX 2.3, этот блок питания обеспечивает стабильное электропитание для всех компонентов ПК. Он оснащен активным модулем коррекции коэффициента мощности (APFC), что гарантирует чистое и эффективное энергоснабжение. ZM700-LX3 имеет сертификацию 80 PLUS Standard, обеспечивая максимальную эффективность до 87% при типичной нагрузке. Система охлаждения блока питания представлена 120-мм вентилятором с гидродинамическим подшипником, который обеспечивает эффективное охлаждение при низком уровне шума. ZM700-LX3 оснащен широким набором разъемов, включая 24-pin для материнской платы, 8-pin и 4-pin для CPU, 4 разъема PCI-Express и 6 разъемов SATA. Это делает его совместимым с большинством конфигураций ПК, обеспечивая гибкость при сборке системы и возможность подключения мощных видеокарт и множества накопителей.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
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