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Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN

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Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 1
Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 2
Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 3
Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 4
Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 5
Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 6
Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 7
Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 8
Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 9
Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 10
Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
8+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
  • Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 1
  • Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 2
  • Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 3
  • Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 4
  • Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 5
  • Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 6
  • Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 7
  • Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 8
  • Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 9
  • Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 10
  • Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739144
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
8+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х11
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN

Блок питания Zalman ZM700-LX3 представляет собой мощное и надежное решение для компьютерных систем. С номинальной мощностью 700 Вт и соответствием стандарту ATX 2.3, этот блок питания обеспечивает стабильное электропитание для всех компонентов ПК. Он оснащен активным модулем коррекции коэффициента мощности (APFC), что гарантирует чистое и эффективное энергоснабжение. ZM700-LX3 имеет сертификацию 80 PLUS Standard, обеспечивая максимальную эффективность до 87% при типичной нагрузке. Система охлаждения блока питания представлена 120-мм вентилятором с гидродинамическим подшипником, который обеспечивает эффективное охлаждение при низком уровне шума. ZM700-LX3 оснащен широким набором разъемов, включая 24-pin для материнской платы, 8-pin и 4-pin для CPU, 4 разъема PCI-Express и 6 разъемов SATA. Это делает его совместимым с большинством конфигураций ПК, обеспечивая гибкость при сборке системы и возможность подключения мощных видеокарт и множества накопителей.



Теги товара: ATX, 700W

Отзывы о товаре Блок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
8+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Zalman ZM700-LX3 представляет собой мощное и надежное решение для компьютерных систем. С номинальной мощностью 700 Вт и соответствием стандарту ATX 2.3, этот блок питания обеспечивает стабильное электропитание для всех компонентов ПК. Он оснащен активным модулем коррекции коэффициента мощности (APFC), что гарантирует чистое и эффективное энергоснабжение. ZM700-LX3 имеет сертификацию 80 PLUS Standard, обеспечивая максимальную эффективность до 87% при типичной нагрузке. Система охлаждения блока питания представлена 120-мм вентилятором с гидродинамическим подшипником, который обеспечивает эффективное охлаждение при низком уровне шума. ZM700-LX3 оснащен широким набором разъемов, включая 24-pin для материнской платы, 8-pin и 4-pin для CPU, 4 разъема PCI-Express и 6 разъемов SATA. Это делает его совместимым с большинством конфигураций ПК, обеспечивая гибкость при сборке системы и возможность подключения мощных видеокарт и множества накопителей.


Теги товара: ATX, 700W
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Отзывы


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