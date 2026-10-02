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Блок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze

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Блок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze - фото 1
Блок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze - фото 2
Блок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze - фото 3
Блок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze - фото 4
Блок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze - фото 5
Блок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
7
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze - фото 1
  • Блок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze - фото 2
  • Блок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze - фото 3
  • Блок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze - фото 4
  • Блок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze - фото 5
  • Блок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 411617
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze
4 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ginzzu
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
7
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Блок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze

Блок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 800W

Отзывы о товаре Блок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ginzzu
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
7
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 800W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze - данный товар вы можете купить по цене 4050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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