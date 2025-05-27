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Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W

29 Отзывы
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Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W - фото 1
Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W - фото 2
Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W - фото 3
Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W - фото 4
Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W - фото 1
  • Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W - фото 2
  • Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W - фото 3
  • Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W - фото 4
  • Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
4 550 руб.  5 830 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501839
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W
4 550 руб. -22%
5 830 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
1stPlayer
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
28х20х12
Вес, кг.
2.2

Описание товара Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W

Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W



Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 700W

Отзывы о товаре Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный блок питания, очень тихий, что хочу выделить большим плюсом. за пол года пользования, никаких претензий не имею
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Навести порядок с кабелями, конечно, тяжело, но бп хороший, мб даже идеальный для такой цены, проблем никаких не возникало за некоторое время использования.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Диана Л.

Достоинства:


Комментарий:
без проблем завел 5700х и 6800хт. увесистый, по ощущениям качественно сделан. основной питальник на мать могли сделать конечно и общим кабелем, но то мелочи. если сгорит обязательно вернусь и сообщу…….
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
купил для 3080ti полет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил, все нормально работает. Надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло хорошо упаковано,с виду качественно сделано запах присутствует ствует,на работу способность не проверил жду еще детали сборки
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
тихий и с виду надежный, а там видно будет)
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
тихий. работает. спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Степан К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, уже полгода стоит в ПК, все отлично работает. ПК пользуюсь каждый день.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Конкретно напишу только после установки. Это за внешний вид. Вполне нормальный и тихий б/п., меня устраивает!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Антон П.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован отлично Работает тихо
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Норм. Хорошая упаковка. Смонтировал в системнике. Питание раздаёт, пропеллер крутится. Как пожелание - хотелось бы подлиннее кабель на 220 в
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Владимир Ниленин

Достоинства:


Комментарий:
предварительно: бп новый, коробка была в плёнке. запускается и работает.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Камиль А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бп, брал на 800w. После 20 минут работы свет забрали на всей улице (просто совпадение). Я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
суперский БПшник, спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
блок сразу заработал,спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
спокойно тащит r5 5600x и rtx 3070ti без всяких проблем
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Ринат

Достоинства:


Комментарий:
Хороший блок питания. Работает тихо, щелкает при выключении компа. За свои деньги отличный выбор.
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Нельзя отсоединить провода у бп, это огромный минус если у тебя маленький корпус.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Alexander Z.

Достоинства:


Комментарий:
пока не тестировал, с виду добротный , заявляют японское сердце, и 80+ bronze. вдруг что не то, или характеристики не соответствуют - поделюсь. всем добра.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. При включении и выключении пк происходит щелчок (не обычно, но вроде так и должно быть)
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Баркеев Александр

Достоинства:


Комментарий:
Установил в корпус, ещё не подключал нет всех компонентов. Думаю что отличный.
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Никита Л.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили раньше на 2 суток. Всё это время тестировал, чтобы оставить отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает с кайфом, классно что когда выключаешь пк или включаешь блок щелкает не знаю как это пригодится но просто ощущается серьезность блока и упаковка и материалы, имба за свой працм если в кратко, брал по скидке.
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Марк М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок питания с японскими конденсаторами. 800w за 5000 рублей, с бронзовым сертификатом, мне нравится, наконец-то появился блок с нормальным доп питанием, тут два отдельных провода 6+2 pin, из-за чего карты жрущие 225 ватт и более смогут получить своё электричество (°-°)
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Глеб К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший блок питания, надежный
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил, не взорвался! При выключении есть тот самый щелчок. 3070 и i5 12400 тянет конечно. незнаю сколько проживет, на вид сделан неплохо. Немного шумноват по сравнению с моим предыдущим. За эти деньги норм наверно
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, собрал все работает
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
за данную цену отличный блок. длины кабелей достаточно. при выключении пк - щелчок, но как читал в отзывах - это нормально (звук реле).



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Характеристики
Бренд
1stPlayer
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W


Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 700W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный блок питания, очень тихий, что хочу выделить большим плюсом. за пол года пользования, никаких претензий не имею
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Навести порядок с кабелями, конечно, тяжело, но бп хороший, мб даже идеальный для такой цены, проблем никаких не возникало за некоторое время использования.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Диана Л.

Достоинства:


Комментарий:
без проблем завел 5700х и 6800хт. увесистый, по ощущениям качественно сделан. основной питальник на мать могли сделать конечно и общим кабелем, но то мелочи. если сгорит обязательно вернусь и сообщу…….
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
купил для 3080ti полет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил, все нормально работает. Надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло хорошо упаковано,с виду качественно сделано запах присутствует ствует,на работу способность не проверил жду еще детали сборки
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
тихий и с виду надежный, а там видно будет)
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
тихий. работает. спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Степан К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, уже полгода стоит в ПК, все отлично работает. ПК пользуюсь каждый день.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Конкретно напишу только после установки. Это за внешний вид. Вполне нормальный и тихий б/п., меня устраивает!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Антон П.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован отлично Работает тихо
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Норм. Хорошая упаковка. Смонтировал в системнике. Питание раздаёт, пропеллер крутится. Как пожелание - хотелось бы подлиннее кабель на 220 в
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Владимир Ниленин

Достоинства:


Комментарий:
предварительно: бп новый, коробка была в плёнке. запускается и работает.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Камиль А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бп, брал на 800w. После 20 минут работы свет забрали на всей улице (просто совпадение). Я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
суперский БПшник, спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
блок сразу заработал,спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
спокойно тащит r5 5600x и rtx 3070ti без всяких проблем
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Ринат

Достоинства:


Комментарий:
Хороший блок питания. Работает тихо, щелкает при выключении компа. За свои деньги отличный выбор.
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Нельзя отсоединить провода у бп, это огромный минус если у тебя маленький корпус.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Alexander Z.

Достоинства:


Комментарий:
пока не тестировал, с виду добротный , заявляют японское сердце, и 80+ bronze. вдруг что не то, или характеристики не соответствуют - поделюсь. всем добра.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. При включении и выключении пк происходит щелчок (не обычно, но вроде так и должно быть)
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Баркеев Александр

Достоинства:


Комментарий:
Установил в корпус, ещё не подключал нет всех компонентов. Думаю что отличный.
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Никита Л.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили раньше на 2 суток. Всё это время тестировал, чтобы оставить отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает с кайфом, классно что когда выключаешь пк или включаешь блок щелкает не знаю как это пригодится но просто ощущается серьезность блока и упаковка и материалы, имба за свой працм если в кратко, брал по скидке.
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Марк М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок питания с японскими конденсаторами. 800w за 5000 рублей, с бронзовым сертификатом, мне нравится, наконец-то появился блок с нормальным доп питанием, тут два отдельных провода 6+2 pin, из-за чего карты жрущие 225 ватт и более смогут получить своё электричество (°-°)
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Глеб К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший блок питания, надежный
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил, не взорвался! При выключении есть тот самый щелчок. 3070 и i5 12400 тянет конечно. незнаю сколько проживет, на вид сделан неплохо. Немного шумноват по сравнению с моим предыдущим. За эти деньги норм наверно
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, собрал все работает
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
за данную цену отличный блок. длины кабелей достаточно. при выключении пк - щелчок, но как читал в отзывах - это нормально (звук реле).


Купить Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W - по цене 4550 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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