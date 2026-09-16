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Блок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-GV2SE ZALMAN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-GV2SE ZALMAN

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Блок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-GV2SE ZALMAN - фото 1
Блок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-GV2SE ZALMAN - фото 2
Блок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-GV2SE ZALMAN - фото 3
Блок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-GV2SE ZALMAN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-GV2SE ZALMAN - фото 1
  • Блок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-GV2SE ZALMAN - фото 2
  • Блок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-GV2SE ZALMAN - фото 3
  • Блок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-GV2SE ZALMAN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739145
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-GV2SE ZALMAN
4 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Блок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-GV2SE ZALMAN

**Блок питания ПК Zalman ZM800-GV2SE 800W 80+Bronze 230V PSU (EU)** Блок питания Zalman ZM800-GV2SE — это надёжное и эффективное решение для вашего компьютера. Он обеспечит стабильное питание всех компонентов системы и поможет раскрыть их потенциал. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: ATX. * Номинальная мощность: 800 Вт. * Соответствие стандарту 80PLUS: Bronze. * Система охлаждения: один вентилятор диаметром 120 мм. * Тип PFC: активный. **Преимущества:** * **Высокое качество и надёжность.** Блок питания Zalman изготовлен из высококачественных компонентов и прошёл строгие испытания на соответствие стандартам Cybenetics (Silver). * **Эффективность и энергосбережение.** Благодаря активному PFC и соответствию стандарту 80PLUS Bronze, блок питания обеспечивает высокую эффективность и помогает снизить энергопотребление системы. * **Универсальность.** Блок питания имеет четыре разъёма 6 + 2pin PCI-E, что позволяет подключить различные компоненты системы, включая видеокарты. * **Стильный дизайн.** Чёрный цвет блока питания гармонично впишется в любой интерьер и подчеркнёт индивидуальность вашей системы. Блок питания Zalman ZM800-GV2SE — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надёжность и эффективность. Он станет надёжной основой для вашей компьютерной системы и поможет ей работать на полную мощность.



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 800W

Отзывы о товаре Блок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-GV2SE ZALMAN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zalman
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Описание
**Блок питания ПК Zalman ZM800-GV2SE 800W 80+Bronze 230V PSU (EU)** Блок питания Zalman ZM800-GV2SE — это надёжное и эффективное решение для вашего компьютера. Он обеспечит стабильное питание всех компонентов системы и поможет раскрыть их потенциал. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: ATX. * Номинальная мощность: 800 Вт. * Соответствие стандарту 80PLUS: Bronze. * Система охлаждения: один вентилятор диаметром 120 мм. * Тип PFC: активный. **Преимущества:** * **Высокое качество и надёжность.** Блок питания Zalman изготовлен из высококачественных компонентов и прошёл строгие испытания на соответствие стандартам Cybenetics (Silver). * **Эффективность и энергосбережение.** Благодаря активному PFC и соответствию стандарту 80PLUS Bronze, блок питания обеспечивает высокую эффективность и помогает снизить энергопотребление системы. * **Универсальность.** Блок питания имеет четыре разъёма 6 + 2pin PCI-E, что позволяет подключить различные компоненты системы, включая видеокарты. * **Стильный дизайн.** Чёрный цвет блока питания гармонично впишется в любой интерьер и подчеркнёт индивидуальность вашей системы. Блок питания Zalman ZM800-GV2SE — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надёжность и эффективность. Он станет надёжной основой для вашей компьютерной системы и поможет ей работать на полную мощность.


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 800W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-GV2SE ZALMAN - стоимость товара 4990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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