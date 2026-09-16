Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-650ATX-APFC / 6201211, in gift box IN-WIN
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Характеристики
Описание товара Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-650ATX-APFC / 6201211, in gift box IN-WIN
Powerman представляет мощный блок питания для ПК с эффективной отдачей — 650 Вт хватит даже для систем с производительной видеокартой. Три разъёма 6+2 pin для питания видеокарты открывают возможности для установки современных графических ускорителей, а два разъёма 4+4 pin для процессора подходят для многопоточных сборок. Форм-фактор ATX легко впишется в большинство корпусов. Большой 120-миллиметровый вентилятор и активная система охлаждения обеспечивают стабильную работу без перегрева, что важно для высоких нагрузок. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует экономичное энергопотребление и меньшее тепловыделение. Шесть разъёмов SATA позволят подключить сразу несколько накопителей — идеальное решение для тех, кто ценит объём и скорость хранения данных.
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 650W
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 650W
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