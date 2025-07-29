Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU)
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Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU)
Блок питания Deepcool – это надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильную и эффективную подачу электроэнергии. С мощностью 700 Вт, этот блок питания справится с задачами различной степени сложности, от повседневных задач до интенсивных игровых сессий. Главной особенностью данного блока питания является наличие одного высокопроизводительного вентилятора, который гарантирует активное охлаждение системы, предотвращая перегрев и продлевая срок службы устройства. Сертификат 80 PLUS Standard обеспечивает до 80% эффективности работы, что снижает энергопотребление и тепловыделение, повышая общую надежность блока питания. Deepcool предусмотрел все необходимые разъемы, чтобы обеспечить универсальную совместимость с различными компонентами вашего компьютера. Включает разъемы для питания видеокарты 2x6+2 pin и разъем питания процессора 4+4 pin; также имеется удобный разъем питания материнской платы 20+4 pin. Шесть разъемов SATA обеспечат подключение всех ваших накопителей и других периферийных устройств. Этот блок питания идеально подойдет для пользователей, ищущих баланс между производительностью и надежностью для своего ПК. Благодаря своему продуманному дизайну и высокому качеству выполнения, блок питания Deepcool станет надежной основой вашей системы.
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Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок, хорошая длина и качество проводов (боялся изоляция будет тонкой). Коннекторы подключаются чётко. Пришёл в заводской упаковке в ситилинк в моем городе, доставку переносили.
Достоинства:
Комментарий:
в пункте выдачи товара осмотрел всë кроме проводов, а дома ждал вот такой сюрприз!!! хорошо, что не перебиты!!!! всë работает, пока!!!!!
Отзывы о товаре Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок, хорошая длина и качество проводов (боялся изоляция будет тонкой). Коннекторы подключаются чётко. Пришёл в заводской упаковке в ситилинк в моем городе, доставку переносили.
Достоинства:
Комментарий:
в пункте выдачи товара осмотрел всë кроме проводов, а дома ждал вот такой сюрприз!!! хорошо, что не перебиты!!!! всë работает, пока!!!!!