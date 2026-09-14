Блок питания Formula V Line APMM-750BM 750W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Formula V Line APMM-750BM 750W
Блок питания Formula — надежный выбор для вашего персонального компьютера, обеспечивающий стабильную и эффективную работу всех компонентов системы. Данная модель обладает мощностью 750 Вт, что делает ее отличным вариантом для современных высокопроизводительных ПК. Основные характеристики: - **Количество вентиляторов**: 1 с размером 140 мм, что гарантирует эффективное охлаждение и минимизацию шума благодаря активной системе охлаждения. - **Питание видеокарты**: поддержка мощных видеокарт с разъемами 2х(6+2) и дополнительным 16 pin. - **Питание материнской платы**: стандартный разъем 20+4 pin, обеспечивающий совместимость с большинством современных материнских плат. - **Питание процессора**: разъем 4+4 pin для надежного подключения процессора. - **Сертификат 80 PLUS Bronze**: высокая энергоэффективность, гарантирующая экономию электроэнергии и снижение тепловыделения. - **Форм-фактор**: стандартный ATX, подходящий для большинства компьютерных корпусов. - **Производитель**: Китай, что свидетельствует о доступной стоимости при хорошем качестве. - **Бренд**: Formula, известный своим вниманием к деталям и надежностью. - **Разъемы SATA**: 6, что позволяет подключить множество устройств хранения и периферии. Этот блок питания идеально подойдет для энтузиастов и пользователей, требующих надежности и стабильности при работе за компьютером. Formula — это гарантия качества и производительности для вашего ПК.
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