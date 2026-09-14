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Блок питания Formula V Line APMM-750BM 750W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Formula V Line APMM-750BM 750W

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Блок питания Formula V Line APMM-750BM 750W - фото 1
Блок питания Formula V Line APMM-750BM 750W - фото 2
Блок питания Formula V Line APMM-750BM 750W - фото 3
Блок питания Formula V Line APMM-750BM 750W - фото 4
Блок питания Formula V Line APMM-750BM 750W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания Formula V Line APMM-750BM 750W - фото 1
  • Блок питания Formula V Line APMM-750BM 750W - фото 2
  • Блок питания Formula V Line APMM-750BM 750W - фото 3
  • Блок питания Formula V Line APMM-750BM 750W - фото 4
  • Блок питания Formula V Line APMM-750BM 750W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726754
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х13
Вес, кг.
1.79

Описание товара Блок питания Formula V Line APMM-750BM 750W

Блок питания Formula — надежный выбор для вашего персонального компьютера, обеспечивающий стабильную и эффективную работу всех компонентов системы. Данная модель обладает мощностью 750 Вт, что делает ее отличным вариантом для современных высокопроизводительных ПК. Основные характеристики: - **Количество вентиляторов**: 1 с размером 140 мм, что гарантирует эффективное охлаждение и минимизацию шума благодаря активной системе охлаждения. - **Питание видеокарты**: поддержка мощных видеокарт с разъемами 2х(6+2) и дополнительным 16 pin. - **Питание материнской платы**: стандартный разъем 20+4 pin, обеспечивающий совместимость с большинством современных материнских плат. - **Питание процессора**: разъем 4+4 pin для надежного подключения процессора. - **Сертификат 80 PLUS Bronze**: высокая энергоэффективность, гарантирующая экономию электроэнергии и снижение тепловыделения. - **Форм-фактор**: стандартный ATX, подходящий для большинства компьютерных корпусов. - **Производитель**: Китай, что свидетельствует о доступной стоимости при хорошем качестве. - **Бренд**: Formula, известный своим вниманием к деталям и надежностью. - **Разъемы SATA**: 6, что позволяет подключить множество устройств хранения и периферии. Этот блок питания идеально подойдет для энтузиастов и пользователей, требующих надежности и стабильности при работе за компьютером. Formula — это гарантия качества и производительности для вашего ПК.



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Formula V Line APMM-750BM 750W




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
140
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Formula — надежный выбор для вашего персонального компьютера, обеспечивающий стабильную и эффективную работу всех компонентов системы. Данная модель обладает мощностью 750 Вт, что делает ее отличным вариантом для современных высокопроизводительных ПК. Основные характеристики: - **Количество вентиляторов**: 1 с размером 140 мм, что гарантирует эффективное охлаждение и минимизацию шума благодаря активной системе охлаждения. - **Питание видеокарты**: поддержка мощных видеокарт с разъемами 2х(6+2) и дополнительным 16 pin. - **Питание материнской платы**: стандартный разъем 20+4 pin, обеспечивающий совместимость с большинством современных материнских плат. - **Питание процессора**: разъем 4+4 pin для надежного подключения процессора. - **Сертификат 80 PLUS Bronze**: высокая энергоэффективность, гарантирующая экономию электроэнергии и снижение тепловыделения. - **Форм-фактор**: стандартный ATX, подходящий для большинства компьютерных корпусов. - **Производитель**: Китай, что свидетельствует о доступной стоимости при хорошем качестве. - **Бренд**: Formula, известный своим вниманием к деталям и надежностью. - **Разъемы SATA**: 6, что позволяет подключить множество устройств хранения и периферии. Этот блок питания идеально подойдет для энтузиастов и пользователей, требующих надежности и стабильности при работе за компьютером. Formula — это гарантия качества и производительности для вашего ПК.


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 750W
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Отзывы


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