Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White
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Характеристики
Описание товара Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White
Блок питания от Thermaltake мощностью 750 Вт представляет собой надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего персонального компьютера. Он предназначен для использования в системах с форм-фактором ATX и оснащен рядом полезных функций, которые делают его эффективным и безопасным выбором. Одним из ключевых элементов этого блока питания является активная система охлаждения, представлена одним малошумным вентилятором диаметром 120 мм. Это способствует эффективному рассеиванию тепла и поддержанию оптимальной температуры работы устройства. Количество вентиляторов – один, что снижает уровень шума и увеличивает общую надежность системы охлаждения. Thermaltake обеспечивает удобное подключение и совместимость с широким спектром компонентов. Разъемы питания включают 20+4 pin для материнской платы и 2 x 4+4 pin для процессоров, что делает этот блок совместимым с большинством современных систем. Кроме того, предусмотрены 2 разъема для питания видеокарты (6+2 pin), что позволяет использовать мощные графические решения. Четыре разъема SATA обеспечивают возможность подключения различных накопителей и других устройств. Сертификат 80 PLUS Standard гарантирует, что этот блок питания имеет высокую энергетическую эффективность, что помогает снизить энергопотребление и минимизировать тепловыделение. Производство в Китае обеспечивает высокое качество и доступность по цене, при этом сохраняются все международные стандарты надежности и безопасности. Thermaltake продолжает оставаться одним из премиальных брендов на рынке комплектующих для ПК, и этот блок питания является прекрасным примером высокого качества и продуманного дизайна, которые можно ожидать от производителя.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
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