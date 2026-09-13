Top.Mail.Ru
Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото 1
Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото 2
Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото 3
Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото 4
Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото 5
Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото 6
Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото 7
Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото 8
Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото 9
Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото 1
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото 2
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото 3
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото 4
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото 5
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото 6
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото 7
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото 8
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото 9
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714594
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, кг.
1.98

Описание товара Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White

Блок питания от Thermaltake мощностью 750 Вт представляет собой надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего персонального компьютера. Он предназначен для использования в системах с форм-фактором ATX и оснащен рядом полезных функций, которые делают его эффективным и безопасным выбором. Одним из ключевых элементов этого блока питания является активная система охлаждения, представлена одним малошумным вентилятором диаметром 120 мм. Это способствует эффективному рассеиванию тепла и поддержанию оптимальной температуры работы устройства. Количество вентиляторов – один, что снижает уровень шума и увеличивает общую надежность системы охлаждения. Thermaltake обеспечивает удобное подключение и совместимость с широким спектром компонентов. Разъемы питания включают 20+4 pin для материнской платы и 2 x 4+4 pin для процессоров, что делает этот блок совместимым с большинством современных систем. Кроме того, предусмотрены 2 разъема для питания видеокарты (6+2 pin), что позволяет использовать мощные графические решения. Четыре разъема SATA обеспечивают возможность подключения различных накопителей и других устройств. Сертификат 80 PLUS Standard гарантирует, что этот блок питания имеет высокую энергетическую эффективность, что помогает снизить энергопотребление и минимизировать тепловыделение. Производство в Китае обеспечивает высокое качество и доступность по цене, при этом сохраняются все международные стандарты надежности и безопасности. Thermaltake продолжает оставаться одним из премиальных брендов на рынке комплектующих для ПК, и этот блок питания является прекрасным примером высокого качества и продуманного дизайна, которые можно ожидать от производителя.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания от Thermaltake мощностью 750 Вт представляет собой надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего персонального компьютера. Он предназначен для использования в системах с форм-фактором ATX и оснащен рядом полезных функций, которые делают его эффективным и безопасным выбором. Одним из ключевых элементов этого блока питания является активная система охлаждения, представлена одним малошумным вентилятором диаметром 120 мм. Это способствует эффективному рассеиванию тепла и поддержанию оптимальной температуры работы устройства. Количество вентиляторов – один, что снижает уровень шума и увеличивает общую надежность системы охлаждения. Thermaltake обеспечивает удобное подключение и совместимость с широким спектром компонентов. Разъемы питания включают 20+4 pin для материнской платы и 2 x 4+4 pin для процессоров, что делает этот блок совместимым с большинством современных систем. Кроме того, предусмотрены 2 разъема для питания видеокарты (6+2 pin), что позволяет использовать мощные графические решения. Четыре разъема SATA обеспечивают возможность подключения различных накопителей и других устройств. Сертификат 80 PLUS Standard гарантирует, что этот блок питания имеет высокую энергетическую эффективность, что помогает снизить энергопотребление и минимизировать тепловыделение. Производство в Китае обеспечивает высокое качество и доступность по цене, при этом сохраняются все международные стандарты надежности и безопасности. Thermaltake продолжает оставаться одним из премиальных брендов на рынке комплектующих для ПК, и этот блок питания является прекрасным примером высокого качества и продуманного дизайна, которые можно ожидать от производителя.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Thermaltake ATX 750W PS-TRS-0750NNSAWE-2 TR2 S 80+ White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...