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Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2)

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Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2) - фото 1
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2) - фото 2
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2) - фото 3
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2) - фото 4
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2) - фото 5
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2) - фото 6
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2) - фото 7
Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
16 pin, 3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2) - фото 1
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2) - фото 2
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2) - фото 3
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2) - фото 4
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2) - фото 5
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2) - фото 6
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2) - фото 7
  • Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733888
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
16 pin, 3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х12
Вес, кг.
2.8

Описание товара Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2)

Блок питания Deepcool PL550D 550W представляет собой доступное решение, соответствующее стандарту ATX 3.0. PL550D имеет мощность 550 Вт и сертификацию 80 Plus Bronze, что обеспечивает достаточно высокую энергоэффективность. Блок питания оснащен активным корректором коэффициента мощности (APFC) и использует топологию DC-DC для стабилизации вторичных напряжений. Охлаждение осуществляется 120-мм вентилятором на гидродинамическом подшипнике, который обеспечивает тихую работу, особенно при средних нагрузках. Важной особенностью является поддержка стандарта PCIe 5.0, что подтверждается наличием разъема 12VHPWR для питания видеокарт. Набор коннекторов включает в себя 24-контактный основной разъем, два 4+4-контактных разъема для процессора, три разъема PCIe 6+2 pin и восемь разъемов SATA, что делает блок питания подходящим для большинства конфигураций компьютеров.



Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
16 pin, 3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Deepcool PL550D 550W представляет собой доступное решение, соответствующее стандарту ATX 3.0. PL550D имеет мощность 550 Вт и сертификацию 80 Plus Bronze, что обеспечивает достаточно высокую энергоэффективность. Блок питания оснащен активным корректором коэффициента мощности (APFC) и использует топологию DC-DC для стабилизации вторичных напряжений. Охлаждение осуществляется 120-мм вентилятором на гидродинамическом подшипнике, который обеспечивает тихую работу, особенно при средних нагрузках. Важной особенностью является поддержка стандарта PCIe 5.0, что подтверждается наличием разъема 12VHPWR для питания видеокарт. Набор коннекторов включает в себя 24-контактный основной разъем, два 4+4-контактных разъема для процессора, три разъема PCIe 6+2 pin и восемь разъемов SATA, что делает блок питания подходящим для большинства конфигураций компьютеров.


Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX
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Отзывы


Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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