Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze
Блок питания PCcooler – это надежное и эффективное решение для вашего персонального компьютера. С мощностью 850 Вт он способен обеспечивать стабильную работу даже самых требовательных систем. Оснащён одним вентилятором размером 135 мм, который обеспечивает качественное активное охлаждение, поддерживая оптимальную температуру даже при высоких нагрузках. Этот блок питания соответствует стандарту 80 PLUS Bronze, что свидетельствует о его высокой энергоэффективности. Он позволяет экономить электричество и снижает тепловыделение, что является важным фактором для поддержания надежности и долговечности всех компонентов системы. С универсальным разъемом питания материнской платы 20+4 pin и двумя разъемами питания для процессора 4+4 pin, данный блок питания соответствует форм-фактору ATX, обеспечивая широкую совместимость с различными системами. Блок питания PCcooler произведен в Китае и представляет собой оптимальное сочетание цены и качества для пользователей, которые ценят надежность и производительность. Будь то модернизация текущего ПК или создание новой системы, PCcooler предлагает надежное энергоснабжение и уверенность в бесперебойной работе вашего оборудования.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 850W
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 920 руб.1230 руб. в СплитБлок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитБлок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80
-
В наличииЦена 5 100 руб.1275 руб. в СплитБлок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-...
-
В наличииЦена 5 140 руб.1285 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W
-
В наличииЦена 5 220 руб.1305 руб. в СплитБлок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)
-
В наличииЦена 5 300 руб.1325 руб. в СплитБлок питания Zalman 12V 800W ZM800-TXII
-
В наличииЦена 5 630 руб. 7 260 руб.1408 руб. в СплитБлок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3)
-
В наличииЦена 5 720 руб.1430 руб. в СплитБлок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSA...
-
В наличииЦена 5 880 руб.1470 руб. в СплитБлок питания Zalman 750W Bronze ATX (ZM750-GV3)
-
В наличииЦена 5 970 руб.1493 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-750AR 750W
-
В наличииЦена 6 070 руб.1518 руб. в СплитБлок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU)
-
В наличииЦена 6 710 руб.1678 руб. в СплитБлок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 850W
Отзывы о товаре Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze