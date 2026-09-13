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Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze

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Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze - фото 1
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze - фото 2
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze - фото 3
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze - фото 4
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze - фото 5
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze - фото 6
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze - фото 7
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze - фото 8
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze - фото 9
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze - фото 1
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze - фото 2
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze - фото 3
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze - фото 4
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze - фото 5
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze - фото 6
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze - фото 7
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze - фото 8
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze - фото 9
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714480
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х12
Вес, кг.
2.41

Описание товара Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze

Блок питания PCcooler – это надежное и эффективное решение для вашего персонального компьютера. С мощностью 850 Вт он способен обеспечивать стабильную работу даже самых требовательных систем. Оснащён одним вентилятором размером 135 мм, который обеспечивает качественное активное охлаждение, поддерживая оптимальную температуру даже при высоких нагрузках. Этот блок питания соответствует стандарту 80 PLUS Bronze, что свидетельствует о его высокой энергоэффективности. Он позволяет экономить электричество и снижает тепловыделение, что является важным фактором для поддержания надежности и долговечности всех компонентов системы. С универсальным разъемом питания материнской платы 20+4 pin и двумя разъемами питания для процессора 4+4 pin, данный блок питания соответствует форм-фактору ATX, обеспечивая широкую совместимость с различными системами. Блок питания PCcooler произведен в Китае и представляет собой оптимальное сочетание цены и качества для пользователей, которые ценят надежность и производительность. Будь то модернизация текущего ПК или создание новой системы, PCcooler предлагает надежное энергоснабжение и уверенность в бесперебойной работе вашего оборудования.



Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 850W

Отзывы о товаре Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YK850-B1F 80+ Bronze




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания PCcooler – это надежное и эффективное решение для вашего персонального компьютера. С мощностью 850 Вт он способен обеспечивать стабильную работу даже самых требовательных систем. Оснащён одним вентилятором размером 135 мм, который обеспечивает качественное активное охлаждение, поддерживая оптимальную температуру даже при высоких нагрузках. Этот блок питания соответствует стандарту 80 PLUS Bronze, что свидетельствует о его высокой энергоэффективности. Он позволяет экономить электричество и снижает тепловыделение, что является важным фактором для поддержания надежности и долговечности всех компонентов системы. С универсальным разъемом питания материнской платы 20+4 pin и двумя разъемами питания для процессора 4+4 pin, данный блок питания соответствует форм-фактору ATX, обеспечивая широкую совместимость с различными системами. Блок питания PCcooler произведен в Китае и представляет собой оптимальное сочетание цены и качества для пользователей, которые ценят надежность и производительность. Будь то модернизация текущего ПК или создание новой системы, PCcooler предлагает надежное энергоснабжение и уверенность в бесперебойной работе вашего оборудования.


Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 850W
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Отзывы


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