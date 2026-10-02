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Блок питания InWin 600W IP-S600BQ3-3 (6138350) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания InWin 600W IP-S600BQ3-3 (6138350)

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Блок питания InWin 600W IP-S600BQ3-3 (6138350) - фото 1
Блок питания InWin 600W IP-S600BQ3-3 (6138350) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания InWin 600W IP-S600BQ3-3 (6138350) - фото 1
  • Блок питания InWin 600W IP-S600BQ3-3 (6138350) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 410483
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания InWin 600W IP-S600BQ3-3 (6138350)
2 210 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
7
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х9
Вес, г.
153

Описание товара Блок питания InWin 600W IP-S600BQ3-3 (6138350)

Блок питания INWIN 600W IP-S600BQ3-3 6138350



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 600W

Отзывы о товаре Блок питания InWin 600W IP-S600BQ3-3 (6138350)




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
7
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания INWIN 600W IP-S600BQ3-3 6138350


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания InWin 600W IP-S600BQ3-3 (6138350) - по цене 2210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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