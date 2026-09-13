Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White
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Характеристики
Описание товара Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White
Блок питания Digma мощностью 550 Вт — это надежное и экономичное решение для снабжения вашего персонального компьютера необходимой энергией. Он выполнен в форм-факторе ATX и оснащен активной системой охлаждения с одним вентилятором диаметром 120 мм, что обеспечивает эффективное отведение тепла и стабильную работу всех компонентов ПК. Этот блок питания оборудован разъемами для питания всех основных элементов системы. В частности, для подключения видеокарты предусмотрены два разъема стандарта 6+2 pin, что позволяет использовать его с более современными и мощными графическими адаптерами. Для материнской платы имеется разъем 20+4 pin, а для процессора — 4+4 pin. Шесть разъемов SATA обеспечивают удобное подключение различных накопителей данных, таких как жесткие диски и SSD. Блок питания Digma соответствует стандарту 80 PLUS Standard, что свидетельствует о его высокой энергоэффективности. Это позволяет сократить энергопотребление и уменьшить тепловыделение, способствуя долговечности и стабильной работе вашего ПК. Изготовленный в Китае, этот блок питания не имеет отстегивающихся кабелей, что следует учитывать при организации кабель-менеджмента в корпусе компьютера. Бренд Digma гарантирует надежность и доступность своих устройств, делая их отличным выбором для пользователей, ищущих бюджетное и качественное решение для своих компьютеров.
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