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Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE

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Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE - фото 1
Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE - фото 2
Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE - фото 3
Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE - фото 4
Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE - фото 5
Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE - фото 6
Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE - фото 1
  • Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE - фото 2
  • Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE - фото 3
  • Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE - фото 4
  • Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE - фото 5
  • Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE - фото 6
  • Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675060
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Размеры в упаковке, см
16х15х10
Вес, кг.
1.65

Описание товара Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE

Блок питания ExeGate AB650 представляет собой модель в форм-факторе AXT с мощностью 650 Вт, которая подойдет для сборки офисных и мультимедийных компьютеров. Разъем 20+4 pin обеспечивает совместимость с материнскими платами различных годов выпуска. Для охлаждения блока питания ExeGate AB650 предусмотрен вентилятор 80x80 мм, который работает беспрерывно. Уровень шума при его оборотах не превышает 26 дБа. Модель оснащена необходимыми технологиями защиты от сетевых угроз, которые обеспечивают автоматическое отключение блока питания в случае возникновения аварийной ситуации, оберегая систему от повреждений.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 650W

Отзывы о товаре Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE




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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Описание
Блок питания ExeGate AB650 представляет собой модель в форм-факторе AXT с мощностью 650 Вт, которая подойдет для сборки офисных и мультимедийных компьютеров. Разъем 20+4 pin обеспечивает совместимость с материнскими платами различных годов выпуска. Для охлаждения блока питания ExeGate AB650 предусмотрен вентилятор 80x80 мм, который работает беспрерывно. Уровень шума при его оборотах не превышает 26 дБа. Модель оснащена необходимыми технологиями защиты от сетевых угроз, которые обеспечивают автоматическое отключение блока питания в случае возникновения аварийной ситуации, оберегая систему от повреждений.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 650W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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