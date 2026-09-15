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Блок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS

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Блок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS - фото 1
Блок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS - фото 2
Блок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS - фото 3
Блок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS - фото 1
  • Блок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS - фото 2
  • Блок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS - фото 3
  • Блок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605658
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS
1 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Блок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS

Блок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS



Теги товара: 400W, Немодульный, TFX

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Описание
Блок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS


Теги товара: 400W, Немодульный, TFX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS - по цене 1750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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