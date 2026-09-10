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Блок питания Accord ATX 500W ACC-500W-NP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Accord ATX 500W ACC-500W-NP

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Блок питания Accord ATX 500W ACC-500W-NP - фото 1
Блок питания Accord ATX 500W ACC-500W-NP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Accord ATX 500W ACC-500W-NP - фото 1
  • Блок питания Accord ATX 500W ACC-500W-NP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 418379
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, кг.
1.62

Описание товара Блок питания Accord ATX 500W ACC-500W-NP

Блок питания ACD 1U0600 600W OEM (1U0600 (U1A-C20600-D))



Теги товара: ATX, Немодульный, 600W

Отзывы о товаре Блок питания Accord ATX 500W ACC-500W-NP




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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания ACD 1U0600 600W OEM (1U0600 (U1A-C20600-D))


Теги товара: ATX, Немодульный, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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