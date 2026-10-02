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Блок питания Gigabyte GP-UD850GM PG5 850W (GP-UD850GM PG5 V2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Gigabyte GP-UD850GM PG5 850W (GP-UD850GM PG5 V2)

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Блок питания Gigabyte GP-UD850GM PG5 850W (GP-UD850GM PG5 V2) - фото 1
Блок питания Gigabyte GP-UD850GM PG5 850W (GP-UD850GM PG5 V2) - фото 2
Блок питания Gigabyte GP-UD850GM PG5 850W (GP-UD850GM PG5 V2) - фото 3
Блок питания Gigabyte GP-UD850GM PG5 850W (GP-UD850GM PG5 V2) - фото 4
Блок питания Gigabyte GP-UD850GM PG5 850W (GP-UD850GM PG5 V2) - фото 5
Блок питания Gigabyte GP-UD850GM PG5 850W (GP-UD850GM PG5 V2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания
  • Блок питания Gigabyte GP-UD850GM PG5 850W (GP-UD850GM PG5 V2) - фото 1
  • Блок питания Gigabyte GP-UD850GM PG5 850W (GP-UD850GM PG5 V2) - фото 2
  • Блок питания Gigabyte GP-UD850GM PG5 850W (GP-UD850GM PG5 V2) - фото 3
  • Блок питания Gigabyte GP-UD850GM PG5 850W (GP-UD850GM PG5 V2) - фото 4
  • Блок питания Gigabyte GP-UD850GM PG5 850W (GP-UD850GM PG5 V2) - фото 5
  • Блок питания Gigabyte GP-UD850GM PG5 850W (GP-UD850GM PG5 V2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
11 300 руб.  16 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639779
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Блоки питания
Размеры в упаковке, см
62х28х22
Вес, кг.
14.12

Описание товара Блок питания Gigabyte GP-UD850GM PG5 850W (GP-UD850GM PG5 V2)

Блок питания Gigabyte GP-UD850GM PG5 850W (GP-UD850GM PG5 V2)

Отзывы о товаре Блок питания Gigabyte GP-UD850GM PG5 850W (GP-UD850GM PG5 V2)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Блоки питания
Описание
Блок питания Gigabyte GP-UD850GM PG5 850W (GP-UD850GM PG5 V2)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Gigabyte GP-UD850GM PG5 850W (GP-UD850GM PG5 V2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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