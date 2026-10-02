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Блок питания Cisco 950W AC (PWR-C4-950WAC-R) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Cisco 950W AC (PWR-C4-950WAC-R)

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Блок питания Cisco 950W AC (PWR-C4-950WAC-R)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
950
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639898
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Характеристики

Бренд
Cisco
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
950
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
20х17х9
Вес, кг.
2.8

Описание товара Блок питания Cisco 950W AC (PWR-C4-950WAC-R)

Блок питания Cisco 950W AC (PWR-C4-950WAC-R)



Теги товара: 2 x 4+4-pin, Немодульный, 1U

Отзывы о товаре Блок питания Cisco 950W AC (PWR-C4-950WAC-R)




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Характеристики
Бренд
Cisco
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
950
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Cisco 950W AC (PWR-C4-950WAC-R)


Теги товара: 2 x 4+4-pin, Немодульный, 1U
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Cisco 950W AC (PWR-C4-950WAC-R) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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