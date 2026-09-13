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Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3

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Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3 - фото 1
Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3 - фото 2
Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3 - фото 3
Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3 - фото 4
Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3 - фото 5
Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3 - фото 6
Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3 - фото 7
Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3 - фото 8
Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
  • Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3 - фото 1
  • Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3 - фото 2
  • Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3 - фото 3
  • Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3 - фото 4
  • Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3 - фото 5
  • Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3 - фото 6
  • Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3 - фото 7
  • Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3 - фото 8
  • Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714464
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Характеристики

Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3

Блоки питания KINGPRICE представляют собой надежное решение для вашего ПК, обеспечивая стабильную подачу энергии и эффективное охлаждение. Модель с мощностью 400 Вт подходит для современных компьютеров, предлагая оптимальный баланс между производительностью и энергоэффективностью. Основные характеристики блока питания KINGPRICE включают в себя наличие одного 80-миллиметрового вентилятора, который обеспечивает активное охлаждение компонентов, поддерживая их рабочую температуру в пределах нормы. Форм-фактор SFX делает его идеальным выбором для компактных систем, где пространство внутри корпуса ограничено. Для подключения к компонентам системы предусмотрены разъемы 20+4 pin для материнской платы, 4+4 pin для процессора и 6+2 pin для видеокарты, что позволяет использовать этот блок питания с большинством современных конфигураций. Кроме того, он оснащен тремя SATA-разъемами для подключения накопителей и других периферийных устройств. Хотя блок питания KINGPRICE не имеет сертификации 80 PLUS, он воплощает надежность и безопасность, что делает его выгодным приобретением для пользователей, желающих получить качественный продукт по доступной цене. Изготовленный в Китае, этот блок питания соответствует высоким стандартам качества и рассчитан на длительный срок службы, являясь отличным выбором для вашего ПК.



Теги товара: 6+2 pin, 400W, 4 + 4 pin, SFX

Отзывы о товаре Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3




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Характеристики
Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Описание
Блоки питания KINGPRICE представляют собой надежное решение для вашего ПК, обеспечивая стабильную подачу энергии и эффективное охлаждение. Модель с мощностью 400 Вт подходит для современных компьютеров, предлагая оптимальный баланс между производительностью и энергоэффективностью. Основные характеристики блока питания KINGPRICE включают в себя наличие одного 80-миллиметрового вентилятора, который обеспечивает активное охлаждение компонентов, поддерживая их рабочую температуру в пределах нормы. Форм-фактор SFX делает его идеальным выбором для компактных систем, где пространство внутри корпуса ограничено. Для подключения к компонентам системы предусмотрены разъемы 20+4 pin для материнской платы, 4+4 pin для процессора и 6+2 pin для видеокарты, что позволяет использовать этот блок питания с большинством современных конфигураций. Кроме того, он оснащен тремя SATA-разъемами для подключения накопителей и других периферийных устройств. Хотя блок питания KINGPRICE не имеет сертификации 80 PLUS, он воплощает надежность и безопасность, что делает его выгодным приобретением для пользователей, желающих получить качественный продукт по доступной цене. Изготовленный в Китае, этот блок питания соответствует высоким стандартам качества и рассчитан на длительный срок службы, являясь отличным выбором для вашего ПК.


Теги товара: 6+2 pin, 400W, 4 + 4 pin, SFX
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Отзывы


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