Блок питания Exegate UN700 700W ATX (EX259602RUS)
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Характеристики
Описание товара Блок питания Exegate UN700 700W ATX (EX259602RUS)
Блок питания ExeGate UN700 (EX259602RUS) 700W идеально вписывается в сборку современного ПК, где стабильное питание определяет всю производительность. Представьте, как ваш компьютер работает без сбоев даже под высокой нагрузкой от игр или обработки графики. Этот блок питания для пк обеспечивает надежный запас мощности, совместимый со стандартом ATX12V 2.3, что гарантирует бесперебойную подачу энергии на все компоненты. Вентилятор диаметром 120 мм эффективно отводит тепло, поддерживая низкий уровень шума и предотвращая перегрев в длительных сессиях. Разнообразие разъемов делает подключение простым и универсальным: основной 20+4 pin для материнской платы, один 4-pin для CPU, один 6+2-pin PCI-E для видеокарты, два 4-pin IDE (Molex), три 15-pin SATA для накопителей и один 4-pin Floppy для дополнительных устройств. Блок питания 672W в такой конфигурации справляется с задачами средних систем, где важна защита от перегрузок, коротких замыканий и скачков напряжения. Благодаря качественной сборке и эффективному охлаждению внутри корпуса температура остается под контролем, продлевая срок службы всех подключенных элементов. Блок питания для компьютера такого уровня не требует сертификата 80 PLUS, но демонстрирует стабильность в реальных сценариях использования. ExeGate UN700 подойдет для геймеров и энтузиастов, собирающих ПК средней мощности, где нужна надежность без лишних сложностей. Он легко интегрируется в корпуса стандартного размера, обеспечивая питание для видеокарт, нескольких жестких дисков и оптических приводов одновременно. В итоге вы получаете устройство, которое минимизирует риски и поддерживает пиковую нагрузку до 700 Вт, подтверждая свою ценность в повседневной эксплуатации.
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