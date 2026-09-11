Top.Mail.Ru
Блок питания Exegate UN700 700W ATX (EX259602RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Exegate UN700 700W ATX (EX259602RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания Exegate UN700 700W ATX (EX259602RUS) - фото 1
Блок питания Exegate UN700 700W ATX (EX259602RUS) - фото 2
Блок питания Exegate UN700 700W ATX (EX259602RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания Exegate UN700 700W ATX (EX259602RUS) - фото 1
  • Блок питания Exegate UN700 700W ATX (EX259602RUS) - фото 2
  • Блок питания Exegate UN700 700W ATX (EX259602RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577522
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х7
Вес, г.
90

Описание товара Блок питания Exegate UN700 700W ATX (EX259602RUS)

Блок питания ExeGate UN700 (EX259602RUS) 700W идеально вписывается в сборку современного ПК, где стабильное питание определяет всю производительность. Представьте, как ваш компьютер работает без сбоев даже под высокой нагрузкой от игр или обработки графики. Этот блок питания для пк обеспечивает надежный запас мощности, совместимый со стандартом ATX12V 2.3, что гарантирует бесперебойную подачу энергии на все компоненты. Вентилятор диаметром 120 мм эффективно отводит тепло, поддерживая низкий уровень шума и предотвращая перегрев в длительных сессиях. Разнообразие разъемов делает подключение простым и универсальным: основной 20+4 pin для материнской платы, один 4-pin для CPU, один 6+2-pin PCI-E для видеокарты, два 4-pin IDE (Molex), три 15-pin SATA для накопителей и один 4-pin Floppy для дополнительных устройств. Блок питания 672W в такой конфигурации справляется с задачами средних систем, где важна защита от перегрузок, коротких замыканий и скачков напряжения. Благодаря качественной сборке и эффективному охлаждению внутри корпуса температура остается под контролем, продлевая срок службы всех подключенных элементов. Блок питания для компьютера такого уровня не требует сертификата 80 PLUS, но демонстрирует стабильность в реальных сценариях использования. ExeGate UN700 подойдет для геймеров и энтузиастов, собирающих ПК средней мощности, где нужна надежность без лишних сложностей. Он легко интегрируется в корпуса стандартного размера, обеспечивая питание для видеокарт, нескольких жестких дисков и оптических приводов одновременно. В итоге вы получаете устройство, которое минимизирует риски и поддерживает пиковую нагрузку до 700 Вт, подтверждая свою ценность в повседневной эксплуатации.



Теги товара: 6+2 pin, 4 pin, ATX, 700W

Отзывы о товаре Блок питания Exegate UN700 700W ATX (EX259602RUS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate UN700 (EX259602RUS) 700W идеально вписывается в сборку современного ПК, где стабильное питание определяет всю производительность. Представьте, как ваш компьютер работает без сбоев даже под высокой нагрузкой от игр или обработки графики. Этот блок питания для пк обеспечивает надежный запас мощности, совместимый со стандартом ATX12V 2.3, что гарантирует бесперебойную подачу энергии на все компоненты. Вентилятор диаметром 120 мм эффективно отводит тепло, поддерживая низкий уровень шума и предотвращая перегрев в длительных сессиях. Разнообразие разъемов делает подключение простым и универсальным: основной 20+4 pin для материнской платы, один 4-pin для CPU, один 6+2-pin PCI-E для видеокарты, два 4-pin IDE (Molex), три 15-pin SATA для накопителей и один 4-pin Floppy для дополнительных устройств. Блок питания 672W в такой конфигурации справляется с задачами средних систем, где важна защита от перегрузок, коротких замыканий и скачков напряжения. Благодаря качественной сборке и эффективному охлаждению внутри корпуса температура остается под контролем, продлевая срок службы всех подключенных элементов. Блок питания для компьютера такого уровня не требует сертификата 80 PLUS, но демонстрирует стабильность в реальных сценариях использования. ExeGate UN700 подойдет для геймеров и энтузиастов, собирающих ПК средней мощности, где нужна надежность без лишних сложностей. Он легко интегрируется в корпуса стандартного размера, обеспечивая питание для видеокарт, нескольких жестких дисков и оптических приводов одновременно. В итоге вы получаете устройство, которое минимизирует риски и поддерживает пиковую нагрузку до 700 Вт, подтверждая свою ценность в повседневной эксплуатации.


Теги товара: 6+2 pin, 4 pin, ATX, 700W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Exegate UN700 700W ATX (EX259602RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...