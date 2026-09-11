Блок питания Exegate Special UNS700 700W ATX (ES261572RUS)
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Характеристики
Описание товара Блок питания Exegate Special UNS700 700W ATX (ES261572RUS)
Блок питания ExeGate – это надежное решение для вашего персонального компьютера, которое сочетает в себе мощность и эффективность. С мощностью 700 Вт этот блок питания способен обеспечить стабильную и безопасную работу вашего ПК, питая все необходимые компоненты. Форм-фактор ATX позволяет легко интегрировать его в большинство стандартных корпусов. ExeGate оснащен одним вентилятором диаметром 120 мм, который обеспечивает эффективное охлаждение и тихую работу. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, данный блок питания демонстрирует хороший уровень энергопотребления, соответствующий своим характеристикам. Блок питания поддерживает разнообразные подключения, включая разъем питания материнской платы 20+4 pin и два разъема питания процессора 4+4 pin. Для подключения видеокарт предусмотрено два разъема 6+2 pin, что позволяет использовать современные видеокарты с высокой производительностью. Кроме того, ExeGate предлагает четыре разъема SATA для подключения накопителей и других устройств. Основными особенностями блока питания ExeGate являются его мощность и универсальность, обеспечивающие надежное питание для различных конфигураций ПК. Несмотря на отсутствие возможности отключения кабелей и сертификата 80 PLUS, этот блок питания станет достойным выбором для тех, кто ищет сочетание качества и доступной цены. Производится в Китае под брендом ExeGate, хорошо зарекомендовавшим себя на рынке комплектующих для ПК.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 700W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 700W
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